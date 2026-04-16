Любовь Успенская спела о том, как приютила чужого возлюбленного

Любовь Успенская — «Белым-бела»: текст песни, история создания, интересные факты, слушать трек
Любовь Успенская выпустила песню «Белым-бела» в 2003 году. Композиция вошла в альбом «Горький шоколад» и быстро стала одной из визитных карточек певицы. Трек часто звучал в российских чартах и до сих пор пользуется большой любовью слушателей. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания.
Любовь Успенская — «Белым-бела»: текст песни
Созрела вишня возле дома, у пруда.
В разгаре лета было это.
Случайным гостем вы заехали сюда
И погостили до рассвета.
Припев:
Белым-белым-бела
Зимняя вишня. Помнит лето.
Белым-белым-бела
В лунном сиянье стынет ночь.
Белым-белым-бела
Вишня-невеста майским цветом.
Белым-белым-бела
Видно напрасно расцвела.
Вы заглянули к нам на несколько минут,
Но задержались до рассвета.
Вы вспоминали, что вас где-то очень ждут,
И забывали вновь об этом.
Припев.
Мы не успели перейти тогда на ты.
Нам показалось это лишним.
А звёздный вечер под покровом темноты
Поил нас соком пьяной вишни.
Припев.
Белым-белым-бела
Вишня-невеста майским цветом.
Белым-белым-бела
Видно напрасно расцвела .
Любовь Успенская — «Белым-бела»: история создания
Песня «Белым-бела» вышла в 2003 году. Для Любови Успенской этот год стал важным этапом в карьере. Певица окончательно переехала в Россию из США и представила альбом «Горький шоколад», в который вошёл этот трек. Тогда же она начала регулярно получать премию «Шансон года», что укрепило её статус одной из главных исполнительниц в этом жанре.
Автором музыки к песне «Белым-бела» выступил композитор Игорь Азаров, а текст написала поэтесса Ольга Клименкова. Успенская сотрудничает с этим творческим дуэтом с середины 1990-х годов. Именно Игорь Азаров стал автором многих хитов певицы того периода, включая песни из альбомов «Карусель» и «Пропадаю я».
Смысл песни заключается в воспоминаниях о быстротечной, но яркой встрече. Лирическая героиня описывает случайного гостя, который задержался до рассвета, но так и остался лишь мимолётным эпизодом. В основе композиции лежит метафора вишни, которая цветёт напрасно. Это символ красоты и чувств, которые не смогли перерасти во что-то большее.
Любовь Успенская — «Белым-бела»: интересные факты
- Песня «Белым-бела» популярна среди гитаристов. В интернете можно найти множество разборов аккордов для этого трека. Композиция часто исполняется под гитару в дружеских кругах благодаря запоминающейся мелодии и простой гармонии.
- Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года. Её мать умерла при родах, и воспитанием девочки занимался отец. Позже певица эмигрировала в США, где долгое время выступала в русских ресторанах на Брайтон-Бич, прежде чем стать известной на всю страну.
- В песне есть строки о том, что герои «не успели перейти тогда на ты». Это отражает реальную особенность русского языка и этикета, где переход на «ты» символизирует особую близость между людьми.