Любовь Успенская спела о том, как приютила чужого возлюбленного

Любовь Успенская выпустила песню «Белым-бела» в 2003 году. Композиция вошла в альбом «Горький шоколад» и быстро стала одной из визитных карточек певицы. Трек часто звучал в российских чартах и до сих пор пользуется большой любовью слушателей. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания.

Любовь Успенская — «Белым-бела»: текст песни

Созрела вишня возле дома, у пруда.

В разгаре лета было это.

Случайным гостем вы заехали сюда

И погостили до рассвета.

Припев:

Белым-белым-бела

Зимняя вишня. Помнит лето.

Белым-белым-бела

В лунном сиянье стынет ночь.

Белым-белым-бела

Вишня-невеста майским цветом.

Белым-белым-бела

Видно напрасно расцвела.

Вы заглянули к нам на несколько минут,

Но задержались до рассвета.

Вы вспоминали, что вас где-то очень ждут,

И забывали вновь об этом.

Припев.

Мы не успели перейти тогда на ты.

Нам показалось это лишним.

А звёздный вечер под покровом темноты

Поил нас соком пьяной вишни.

Припев.

Белым-белым-бела

Вишня-невеста майским цветом.

Белым-белым-бела

Видно напрасно расцвела .

Любовь Успенская — «Белым-бела»: история создания

Песня «Белым-бела» вышла в 2003 году. Для Любови Успенской этот год стал важным этапом в карьере. Певица окончательно переехала в Россию из США и представила альбом «Горький шоколад», в который вошёл этот трек. Тогда же она начала регулярно получать премию «Шансон года», что укрепило её статус одной из главных исполнительниц в этом жанре.

Автором музыки к песне «Белым-бела» выступил композитор Игорь Азаров, а текст написала поэтесса Ольга Клименкова. Успенская сотрудничает с этим творческим дуэтом с середины 1990-х годов. Именно Игорь Азаров стал автором многих хитов певицы того периода, включая песни из альбомов «Карусель» и «Пропадаю я».

Смысл песни заключается в воспоминаниях о быстротечной, но яркой встрече. Лирическая героиня описывает случайного гостя, который задержался до рассвета, но так и остался лишь мимолётным эпизодом. В основе композиции лежит метафора вишни, которая цветёт напрасно. Это символ красоты и чувств, которые не смогли перерасти во что-то большее.

Любовь Успенская — «Белым-бела»: интересные факты