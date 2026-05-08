«У солдата выходной»: как одна прогулка легла в основу легендарной песни

Песня «У солдата выходной», которую многие знают по первой строчке припева «Идёт солдат по городу», появилась в 1976 году. Трек быстро стал популярным и до сих пор остаётся одной из самых узнаваемых песен о солдатской жизни. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания.

ВИА «Пламя» — «У солдата выходной»: текст песни

У солдата выходной, пуговицы в ряд

Ярче солнечного дня золотом горят

Часовые на посту, в городе весна

Проводи нас до ворот

Товарищ старшина, товарищ старшина

Идёт солдат по городу, по незнакомой улице

И от улыбок девичьих вся улица светла

Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное

Чтобы его далекая, любимая ждала

А солдат попьёт кваску, купит эскимо

Никуда не торопясь, выйдет из кино

Карусель его помчит, музыкой звеня

И в запасе у него

Останется полдня, останется полдня

Идёт солдат по городу, по незнакомой улице

И от улыбок девичьих вся улица светла

Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное

Чтобы его далекая, любимая ждала

Где любимая живет, липы шелестят

И садится в карусель не ее солдат

Но другие ни к чему, все до одного

Если только верно ждешь

Солдата своего, солдата своего

Идёт солдат по городу, по незнакомой улице

И от улыбок девичьих вся улица светла

Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное

Чтобы его далекая, любимая ждала

Идёт солдат по городу, по незнакомой улице

И от улыбок девичьих вся улица светла

Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное

Чтобы его далекая, любимая ждала

ВИА «Пламя» — «У солдата выходной»: история создания

Авторами песни выступили два выдающихся советских деятеля культуры. Композитор Владимир Шаинский известен своей музыкой для мультфильмов и кино, а поэт Михаил Танич — автор хитов для многих звёзд советской эстрады. Они создали композицию «У солдата выходной» в 1976 году, сумев соединить лёгкую маршевую интонацию с лирическими нотками.

Исполнителем стал вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». История этого коллектива началась осенью 1975 года. Все артисты первого состава «Пламени» пришли из другого знаменитого ансамбля — «Самоцветы». В их прочтении песня приобрела особое звучание: мягкое, но ритмичное, идеально подходящее для рассказа о недолгой солдатской передышке.

Песня остаётся популярной в своей нише как классика жанра, её часто используют в тематических видеороликах ко Дню защитника Отечества.

ВИА «Пламя» — «У солдата выходной»: интересные факты

У песни есть второе неофициальное название. Многие слушатели называют её по первой строке припева «Идёт солдат по городу», и это название часто встречается в сборниках и гитарных справочниках наравне с оригинальным. Текст песни написал Михаил Танич, который сам прошёл Великую Отечественную войну. Он был разведчиком, прошёл тяжёлый путь от рядового до старшего лейтенанта. Возможно, именно фронтовой опыт позволил автору так точно передать атмосферу редкого, но такого желанного для защитника Родины выходного дня. Песня быстро разошлась на цитаты. Фраза «Проводи нас до ворот, товарищ старшина» стала своеобразным символом армейского увольнения, а строчка о том, что для солдата главное — чтобы его далёкая любимая ждала, превратилась в своеобразный гимн верности.

ВИА «Пламя» — «У солдата выходной»: клип

Официального клипа, снятого в 1970-е годы специально для этой песни, не существует. Однако в интернете можно найти множество видеороликов, созданных поклонниками и телеканалами. Чаще всего это нарезки из советских фильмов о войне и солдатской жизни, а также кадры выступлений ансамбля «Пламя» в различных телепередачах.