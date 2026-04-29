Тайны СССР: главную песню Победы в исполнении Лещенко могли зацензурить

Песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко вышла в 1975 году и сразу стала настоящим гимном, символизирующим память о Великой Отечественной войне. Композиция быстро обрела всенародную любовь и до сих пор остаётся главным музыкальным символом 9 Мая. «Рамблер» публикует текст этой легендарной песни и также рассказывает историю её создания.

© Соцсети Льва Лещенко

Лев Лещенко — «День Победы»: текст песни

День Победы, как он был от нас далёк,

Как в костре потухшем таял уголёк.

Были вёрсты, обгорелые, в пыли, —

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели —

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все…

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, пол-Земли, —

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах,

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы!

День Победы!

День Победы!

Лев Лещенко — «День Победы»: история создания

Песню «День Победы» написали композитор Давид Тухманов и поэт Владимир Харитонов. Работа над композицией была приурочена к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое отмечали в 1975 году.

Владимир Харитонов сам прошёл войну, поэтому его слова получились очень искренними и пронзительными. Давид Тухманов создал для них энергичную музыку, которая не была похожа на традиционные военные марши или баллады. Однако в то время песню приняли не сразу. На худсоветах её критиковали за излишнюю праздничность и даже называли «легковесной». Некоторым членам комиссии казалось, что о такой трагической дате нельзя петь в столь бодром ритме.

Ситуация изменилась в ноябре того же года. Лев Лещенко исполнил «День Победы» на концерте, посвящённом Дню милиции. Зал был заворожён мощью голоса артиста и силой самой песни. По воспоминаниям очевидцев, композицию слушали стоя. Именно после этого выступления песня «ушла в народ». Она перестала быть просто эстрадным номером и превратилась в символ памяти и мужества целого поколения.

Лев Лещенко — «День Победы»: интересные факты

Детство Льва Лещенко прошло в военной среде. Его отец был офицером, и маленький Лев часто бывал в воинской части. Солдаты так к нему привязались, что в шутку называли его «сыном полка» и даже выделили ему личную «няньку» — старшину, который присматривал за мальчиком.

Платиновый диск, который артист получил за 50 миллионов прослушиваний на музыкальных сервисах, стал не просто личной наградой исполнителя, но и свидетельством того, что песня остаётся нужной и важной для современных слушателей. Церемония вручения прошла на концерте, приуроченном к 50-летию композиции в 2025 году.

© Соцсети Льва Лещенко

Лев Лещенко — «День Победы»: клип

У песни нет традиционного клипа в современном понимании, но существуют её телевизионные записи. Самой известной считается выступление Лещенко на фестиваля «Песня года» в 1975 году. На этих кадрах молодой артист запечатлён в строгом костюме, исполняющий песню с невероятной энергетикой и эмоциональным накалом.

В 2025 году, в честь 80-летия Победы, песня получила новое визуальное воплощение. В рамках всероссийского проекта #МузыкаВместе сотрудники заводов из четырёх регионов России записали клип, где они вместе с профессиональными музыкантами и детскими хорами исполнили «День Победы» на своих рабочих местах. Продюсером клипа выступил Тимур Ведерников — российский музыкант, мультиинструменталист и композитор. Широкой публике он известен как постоянный участник программ Андрея Малахова «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души», а также как исполнитель роли Квазимодо в культовом московском мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

Лев Лещенко — «День Победы»: ремиксы

Мощная энергетика песни вдохновляет музыкантов и на современную обработку. Существует несколько популярных ремиксов, которые звучат на радио и в клубах. Один из известных вариантов — ремикс от Grizli, выпущенный в 2010 году. Этот трек удлиняет звучание композиции до пяти с половиной минут, добавляя ей танцевальный ритм при сохранении оригинального вокала.

Также известен ремикс, созданный диджеем Позитив. В этой версии классическая мелодия приобретает более плотное электронное звучание, что позволяет знакомому с детства хиту звучать актуально для молодой аудитории.

