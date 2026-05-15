Как из бытовой мелочи родился караоке хит: история «Батарейки»

Песня «Батарейка» группы «Жуки» вышла в 1999 году и сразу стала всенародным хитом. Простая и трогательная композиция о том, как угасают чувства, до сих пор остается одним из главных символов эпохи 2000-х. «Рамблер» приводит текст этой композиции, а также рассказывает историю её создания.

Жуки — «Батарейка»: текст песни

Холодный ветер с дождём

Усилился стократно.

Всё говорит об одном:

Что нет пути обратно,

Что ты не мой лопушок,

А я не твой Андрейка,

Что у любви у нашей

Села батарейка.

Припев:

О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,

О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

Я тосковал по тебе

В минуты расставанья,

Ты возвращалась ко мне

Сквозь сны и расстоянья,

Но несмотря ни на что,

Пришла судьба-злодейка,

И у любви у нашей

Села батарейка.

Припев:

О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,

О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

И вроде всё как всегда,

Всё те же чашки-ложки,

Всё та же в кране вода,

Всё тот же стул без ножки,

И всё о том же с утра

Щебечет канарейка,

Лишь у любви у нашей

Села батарейка.

Припев:

О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка,

О-уо-ри-я-ри-ё, батарейка.

Жуки — «Батарейка»: история создания

Автором песни выступил лидер группы Валерий Жуков. Интересно, что до этого он уже был известен как автор текстов для группы «Браво» — именно он написал слова для суперхита «Этот город — самый лучший город на Земле».

Толчком к написанию «Батарейки» послужил обычный бытовой случай. Однажды артист взял в руки пульт от телевизора, чтобы переключить канал, и обнаружил, что тот не работает. Он вытащил батарейку и понял: она села. В этот момент Жуков осознал, что его чувства к девушке, с которой он недавно расстался, находятся точно в таком же состоянии. Эта простая метафора легла в основу будущего хита.

Сам Валерий Жуков так описывал этот момент: когда он взял батарейку в руку, ему показалось, что произошёл удар током, и его осенило — последний вздох батарейки стал отголоском его ушедшей любви. Песня была написана в 1998 году, а записана в 1999-м.

Сначала композиция не получила широкой известности. Всё изменилось, когда барабанщик «Жуков» Павел Кузин, игравший также в группе «Браво», отнёс песню на «Наше радио». Благодаря ротации на этой станции «Батарейка» мгновенно стала хитом, который распевала вся страна.

Жуки — «Батарейка»: интересные факты

Валерий Жуков называет «Батарейку» главной песней в своей карьере. Именно она принесла группе всероссийскую популярность, хотя к моменту её выхода коллектив существовал уже восемь лет.

Метафора севшей батарейки оказалась настолько точной и понятной, что многие слушатели стали искать в тексте скрытые смыслы. Некоторые поклонники даже трактовали песню как иносказательное описание распада Советского Союза, хотя сам автор вкладывал в неё исключительно личную историю о закончившихся романтических отношениях.

Песня вдохновляет других музыкантов даже спустя много лет. В 2024 году в социальных сетях завирусился немецкий кавер на «Батарейку» в исполнении индастриал-группы Sturmmann. В припеве вместо привычного «о-уо-ри-я-ри-ё» они поют «о-уо-и-я-и-ё, аккумулятор». Оригинальный ролик вышел ещё в 2018 году, но новая волна популярности настигла его только спустя шесть лет.

Жуки — «Батарейка»: клип

На песню был снят видеоклип. Режиссёром выступил Игорь Пашкевич, съёмки проходили в Минске. Благодаря ротации на телеканале MTV видео добавило группе ещё больше популярности. В клипе снялся сам Валерий Жуков, а сюжет обыгрывает ситуацию, описанную в песне, и разворачивается в обычной городской квартире.

