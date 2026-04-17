Jazzdauren «Дарите женщинам цветы»: текст песни, интересные факты, слушать трек

Весной 2024 года интернет взорвал хит молодого казахстанского артиста Jazzdauren. Трек «Дарите женщинам цветы» всего за пару месяцев набрал миллионы просмотров и зазвучал из каждого утюга. «Рамблер» публикует текст хита, а также делится историей его создания.

Jazzdauren — «Дарите женщинам цветы»: текст песни

Припев:

Дарите женщинам цветы

Без повода и без причины.

Ведь многого не надо,

Чтобы быть счастливой.

Дарите женщинам цветы

Без повода и без причины.

Ведь многого не надо,

Чтобы быть счастливой.

Я подарю вам ландыши,

Ландыши от души.

Я подарю вам лилии

Жёлтые, красные, синие.

Я подарю вам ромашки:

И Айгульке, и Наташке.

Я подарю вам все цветы,

Навсегда в сердце ты.

Припев:

Я подарю тебе розы,

Розы и мимозы.

Я подарю тюльпаны,

Милые, о дамы.

Я подарю тебе пионы,

Пионы-миллионы.

Я подарю тебе жасмины

Без повода и без причины.

Припев:

Дарите женщинам цветы

Без повода и без причины.

Ведь многого не надо,

Чтобы быть счастливой.

Дарите женщинам цветы

Без повода и без причины

Ведь дарят женщинам цветы

Настоящие мужчины.

Jazzdauren — «Дарите женщинам цветы»: история создания

Жандаурен Аблаев (настоящее имя Jazzdauren) представил песню «Дарите женщинам цветы» Jazzdauren в марте 2024-го. Релиз стал для певца дебютом на русском: прежде он пел исключительно на родном казахском. Автором аранжировки и лирики выступил его продюсер Данияр Рахметжанов: на всю работу у него ушло всего полчаса.

Изначально текст был совсем другим. Как признавался артист, поначалу куплеты были значительно сложнее и эмоциональнее, но ему недоставало яркой детали. Тогда Рахметжанов предложил просто перечислить в песне разные цветы.

Сам исполнитель объяснил успех трека сочетанием нескольких факторов. Это и его вокал, и винтажная аранжировка под 80-е, и простая тема, близкая самым разным слушателям.

Песня мгновенно завирусилась в интернете. К июню 2024 года пользователи TikTok сняли больше 200 тысяч роликов под эту песню. В российских чартах композиция заняла лидирующие позиции и стала одним из главных хитов лета. Трек также вошёл в мировой чарт YouTube Music Global Charts, добравшись до 43-го места.

Jazzdauren — «Дарите женщинам цветы»: интересные факты

За стремительный успех и манеру исполнения поклонники прозвали Jazzdauren «казахстанским Юрием Шатуновым». Сам артист на передаче «Привет, Андрей!» скромно поблагодарил слушателей за любовь и признался, что не ожидал такого грандиозного успеха. Настоящее имя певца — Жандаурен Аблаев. Он родился 10 мая 2004 года в ауле Достык в Западно-Казахстанской области. Артист вырос в многодетной семье и с детства увлекался музыкой. Клип на песню вышел 24 мая 2024 года. В нём Jazzdauren играет роль велосипедиста-доставщика, который развозит цветы женщинам в городе Уральске. За четыре дня видео набрало больше миллиона просмотров, а спустя месяц достигло 16 миллионов.

Jazzdauren — «Дарите женщинам цветы»: смотреть клип

Сюжет видео простой и светлый. Jazzdauren разъезжает на велосипеде по улицам казахстанского города Уральска. За спиной у него большая корзина с цветами. По пути он дарит букеты продавщицам и просто знакомым женщинам. Всё действие происходит в тёплый солнечный день, что создаёт у зрителя ощущение праздника и радости.

Видео получило восторженные отзывы зрителей. В комментариях пользователи благодарят исполнителя за добрую песню без пошлости. Многие пишут, что после просмотра клипа сами пошли дарить цветы своим любимым без всякого повода.

