Раскрыт манифест покойного Михаила Горшенёва из «Короля и Шута»

Группа «Король и Шут» редко писала песни от первого лица, но «Гимн Шута», также известная под названием «Песнь Шута» стала личным манифестом Михаила Горшенёва. В ней он объяснил, почему быть шутом — это не слабость, а особая сила и единственно возможная для него роль в этом мире. «Рамблер» приводит текст этой композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Король и Шут — «Гимн Шута»: текст песни

Терпеньем я не наделен,

И мне всё лучше, да мне всё лучше,

Я удивлен!

Я удивлен!

Судьба, в которую влюблён,

Дает мне право смеяться даже

Над королём!

Над королём!

Стать дураком

Мне здесь пришлось,

Хотя я вижу всех насквозь.

Искренне прошу, смейтесь надо мной,

Если это вам поможет.

Да я с виду шут, но в душе король,

И никто как я не может.

Эй, вы, придворная толпа

Я вас не вижу, я вас не слышу,

Я отрешён!

Я отрешён!

Меня готовы, как клопа,

Топтать ногами, и это значит

Мой час пришёл!

Мой час пришёл!

Открою вам

Один секрет

Вельмож к несчастью честных нет.

Припев.

Я всех высмеивать вокруг

Имею право, и моя слава

Всегда со мной!

Всегда со мной!

Пускай всё чаще угрожают

Мне расправой, но я и в драках

Хорош собой!

Хорош собой!

Как голова,

Ты горяча,

Не стань трофеем палача!

Король и Шут — «Гимн Шута»: история создания

Точная дата записи «Гимна Шута» в официальной дискографии группы не указана. Композиция попала в альбом «Как в старой сказке», который вышел в 2002 году. Это был период наивысшего расцвета коллектива. Тогда «Король и Шут» уже собрал «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, а клип на «Проклятый старый дом» крутили на MTV.

Автором текста и музыки традиционно выступил дуэт основателей группы: Михаил Горшенёв и Андрей Князев. Но в отличие от многих хитов, где Князев отвечал за сюжетные сказочные тексты, а Горшенёв — за музыкальную составляющую, «Гимн Шута» стала отражением личных переживаний Горшка.

Сам артист связывал пристрастие к образу шута со школьными годами. О том, как он чувствовал себя изгоем, рассказывалось в книге «Между Купчино и Ржевкой», написанной участниками группы и опубликованной в 2016 году:

Я не был хулиганом — но лучше бы был. У такого парня, как я, проблем было даже больше, чем у хулиганов. Я мог надолго задуматься о чём-то своем. Все записывают слова учителя, а я рисую свои картинки.

Позже, приняв образ шута, он сменил роль. Своё отношение к этому он выразил коротко и ёмко, назвав амплуа шута «даром», а роль короля «судьбой». Увы, неизвестно, когда эта фраза прозвучала впервые, но её неоднократно цитировали поклонники «КиШ», превратив её в часть мифов вокруг фигуры Михаила Горшенёва.

Так родился этот гимн. Горшенёв прямо заявляет: «Да я с виду шут, но в душе король». Эта строка стала девизом для миллионов поклонников, которые тоже чувствовали себя не вписывающимися в стандартные рамки.

Король и Шут — «Гимн Шута»: интересные факты

Образ шута был для Михаила Горшенёва настолько важен, что он посвятил ему не только эту песню. В 2006 году вышла композиция «Джокер» с альбома «Продавец кошмаров». Название отсылает к игральной карте с изображением шута, который может побить любую другую карту. В клипе на эту песню Горшенёв снялся в образе допрашиваемого бунтаря, а Андрей Князев исполнил роль следователя. Грим артиста и его знаменитый кожаный плащ, в котором он появился в кадре, позже были переданы в музей питерского музыкального магазина Castle Rock.

«Король и Шут» редко записывали лирику от первого лица. Песни обычно были сюжетными страшилками или историческими балладами. В этом смысле «Песнь Шута» стоит особняком. Это одна из немногих композиций, где лирический герой говорит о себе, своей философии и своём месте в мире, не прячась за маской сказочного персонажа.

Символом группы также был шут. Логотип прошёл три версии. Первый нарисовал Андрей Князев ещё для расклейки афиш, когда коллектив носил название «Контора». Позже появился классический узнаваемый вариант с усиками и колокольчиками на шапке. Этот шут стал главным символом группы, её визитной карточкой и до сих пор украшает мерч фанатов.

Король и Шут — «Гимн Шута»: клип

Официального клипа на «Песнь Шута» не существует. Однако для фанатов доступно лирик-видео, где под запись песни демонстрируются рисунки и оформление альбома «Как в старой сказке». Автором большинства иллюстраций выступил Андрей Князев. Он же нарисовал обложки почти всех альбомов группы. В ролик также вошли кадры со съёмок художественного сериала «Король и Шут» об истории создания коллектива.

Король и Шут — «Гимн Шута»: ремиксы

Официальных ремиксов на эту песню нет. Но спустя годы композиция получила новую жизнь в виде каверов. В 2023 году, после выхода сериала о группе, интерес к творчеству коллектива взлетел. Рок-группа «Эпидемия» записала кавер-версию «Песни Шута», что породило волну новых прочтений хита среди фанатов и молодых музыкантов.

