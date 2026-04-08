Убийство продюсера, эмиграция и девять выкидышей: где сейчас «Комбинация»

Женская поп-группа «Комбинация», покорившая слушателей провинциальной простотой и кокетливой музыкой, была одним из самых востребованных коллективов начала 1990-х. Хотя песни коллектива и сейчас можно услышать на редких концертах, пик его славы давно прошёл. «Рамблер» рассказывает, чем сейчас занимаются самые популярные участницы «Комбинации»: кто из них закрутил запретный роман с администратором группы, кто пережил девять неудачных беременностей, а кто вышел замуж за иностранца и уехал из России.

Куда пропала «Комбинация»

Группа «Комбинация» была образована в 1988 году в Саратове. Идея создать подобный поп-коллектив пришла продюсеру Александру Шишинину после концерта «Миража». Он захотел сделать что-то такое же, но только лучше. В напарники себе он взял композитора Виталия Окорокова.

«Комбинация» на первых порах держалась на двух вокалистках: Алёне Апиной и Татьяне Ивановой. Если первую привели в группу как студентку местной консерватории, то вторую буквально нашли на улице. Клавишница Светлана Костыко, гитаристка Татьяна Долганова, бас-гитаристка Ольга Ахунова и ударница Юлия Козюлькова тогда не играли большой роли в коллективе.

Уже в 1989 году у «Комбинации» появился первый хит — песня Russian Girls. Благодаря этому группа быстро перебралась в Москву. А в 1991 году у них вышел альбом «Московская прописка», в который попали не менее популярные песни American Boy и «Бухгалтер».

В 1991-м из «Комбинации» ушла Алёна Апина. В том же году была убита девушка Лариса Каменкова, очень похожая на Татьяну Иванову. Ей предлагали стать участницей фальшивой «Комбинации», но она отказалась, из-за чего её задушили гитарной струной. В 1993-м продюсера Александра Шишинина закололи заточкой в подъезде. Кто это сделал, так и не было раскрыто. После этого Виталий Окороков тоже начал отходить от дел. За группу взялся продюсер Александр Толмацкий, но популярность «Комбинации» уже начала угасать. Последний альбом коллектива — «Давай поболтаем» — был представлен в 1998 году.

В 2024 году вышел сериал «Комбинация», который вновь привлёк внимание к группе. Роль Александра Шишинина исполнил Никита Кологривый. Алёну Апину сыграла Анастасия Уколова, а Татьяну Иванову — Елизавета Базыкина.

Алёна Апина

В 1991 году Алёна Апина в Ташкенте познакомилась с продюсером Александром Иратовым. Она была намерена построить с ним серьёзные отношения, но этому препятствовал плотный график. Поэтому артистка решила покинуть «Комбинацию», что Александр Шишинин воспринял как предательство.

В 2024 году в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» певица подробнее объяснила своё решение.

Причина ухода была в любви, в отношениях. Мне звонили общие знакомые и говорили: «Если ты сейчас не приедешь, то девчонки его быстро охмурят, вокруг него роятся, приезжай. Потом может быть поздно». Я срывалась с гастролей, приезжала. Понимала, что невозможно делать так постоянно, в какой-то момент не уследишь.

Апина решила продолжить музыкальную карьеру, но уже сольно. В 1991-м у неё вышел первый хит «Ксюша». А в 1992-м она представила дебютный альбом «Улица любви», в которую попала песня «Бухгалтер», так как Апина была её автором. Бывшей солистке «Комбинации» удалось добиться успеха в самостоятельной деятельности. Среди других её популярных треков — «Лёха», «Узелки» и «Электричка».

Алёна Апина также работала на радио и телевидении. Например, она участвовала в музыкально-развлекательной программе «Полевая почта» на телеканале «ТВ Центр». В неё писали солдаты срочной службы со всей страны, а Алёна Апина выполняла их музыкальные заявки и ездила с оператором в военные части.

В начале 2000-х она стала уделять больше внимания семейной жизни. Долгое время Алёна Апина боролась с бесплодием. За это время она перенесла девять выкидышей, внематочную беременность, искусственное оплодотворение и лечение гормонами. О том, как тяжело ей приходилось, она рассказала в интервью «Комсомольской правде» в 2001 году.

Я сама была близка к помешательству. Представьте: лежу в гинекологии. Вокруг женщины с животиками, как дилижансы, плавают, врачи их животики трубками слушают. А во мне — пустота. При виде грудного ребёночка у меня ступор наступал! Я пережила всё — истерики, депрессии, отчаяние.

В 2001 году Апина решилась на рождение ребёнка с помощью суррогатной матери. В 2016-м артистка объявила о разводе с Александром Иратовым. Причиной стали измены мужа.

Сейчас Алёна Апина продолжает выпускать песни. В 2024 году она даже снялась в сериале про группу «Комбинация», в котором сыграла преподавательницу вокала в консерватории.

Татьяна Иванова

Татьяна Иванова осталась верной «Комбинации» до самого конца. Несмотря на частые смены состава, она никогда не покидала коллектив. Сейчас же Иванова является обладательницей прав на песни «Комбинации» и всё ещё выступает с концертами.

Хотя уход Алёны Апиной стал ударом для Ивановой, девушки не прекратили общение и остались подругами. Апина даже свела бессменную солистку «Комбинации» с её будущим мужем — стоматологом Эльчином Мусаевым. В 1999 году у пары родилась дочь Мария.

Татьяна Иванова и Алёна Апина несколько раз воссоединялись для разовых выступлений. В 2024 году артистки вместе исполнили несколько композиций «Комбинации» на концерте Апиной в Кремле.

Светлана Кашина

Светлана Кашина пришла в «Комбинацию» в 1992 году, заняв место солистки, освободившееся после ухода Апиной. Именно с ней был записан хит «Два кусочека колбаски».

В 1993-м именно Кашина нашла тело убитого Александра Шишинина. Позже у неё начались разногласия с новым продюсером Александром Толмацким, и девушка решила покинуть коллектив в 1994 году.

В 2024-м в шоу «За кадром» Толмацкий подробнее рассказал, почему на самом деле девушка рассталась с «Комбинацией». По его словам, между артисткой и администратором группы Андреем Островским «что-то произошло», и Кашина честно призналась в этом своему мужу. Тому это, естественно, не понравилось, поэтому он решил обвинить во всём Толмацкого и увезти свою жену на родину — в Нижний Тагил.

Спустя несколько лет Кашина всё же вернулась в Москву ради учёбы. В 2005 году она с отличием окончила Московский институт современного искусства по специальности «эстрадно-джазовый вокал». После этого ей предложили возглавить эстрадное отделение в Нижнетагильском колледже искусств, где она всё ещё работает заведующей.

Светлана Костыко

Клавишница «Комбинации» Светлана Костыко ушла из группы в 1992 году и вернулась в родной Саратов. Как она объяснила в шоу «Звёзды сошлись» на НТВ в 2025 году, коллектив начал распадаться после ухода Апиной.

Я психанула и ушла. Депрессии были, было очень тяжело. Когда падаешь сверху вниз и возвращаешься в Саратов — мне 22 года, музучилище не окончено — ты понимаешь, что ты никому не нужен. Где поклонники, где цветы?

В Саратове Костыко пробовала заняться журналистикой, но быстро ушла из этого дела. Сейчас она работает библиотекарем и не собирается возвращаться к публичной жизни.

Юлия Козюлькова

Барабанщица коллектива Юлия Козюлькова после ухода из группы в 1992 году тоже променяла столицу на Саратов. Там она познакомилась с итальянцем Дарио Беллаззи. Спустя месяц отношений она вышла за него замуж. Он увёз её в Италию, где у них родилась дочь Алина.

Козюлькова покончила с музыкой и шоу-бизнесом. Сейчас она живёт в курортном городе Рапалло и работает помощником стоматолога. Как она рассказала в передаче «Привет, Андрей!» в 2018 году, иногда она знакомит своих пациентов с песнями «Комбинации».

Ольга Ахунова

Бас-гитаристка Ольга Ахунова не покидала группу вплоть до 2010 года, периодически выступая на концертах с новым составом. После она решила полностью изменить свою жизнь и стать визажистом. Гитару в руки она берёт сейчас только для души.

О своей личной жизни Ахунова не распространялась ни на пике популярности «Комбинации», ни после. Известно, что иногда она пишет картины и увлекается эзотерикой.

