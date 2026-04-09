Дмитриенко мучается из-за неопределённости в отношениях в новой песне

В марте 2026 года Ваня Дмитриенко представил яркий рок-трек о хрупкости чувств и мучительной неопределённости в начале отношений. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать — в приложении музыкального сервиса Звук.

Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: текст песни

[Куплет 1]

Твоя любовь так похожа на ртуть

Но ты позволишь мне её испить

Если захочешь меня обмануть

Я разорву эту хрупкую нить

[Предприпев]

Время стонет, мысли воют

Твоя совесть не позволит всё забыть

Каждый волен, кого хочет, ненавидеть и любить

А я житель снов твоих, принимай меня

Как таблетки и свет ищи

От любви твоей разрывается грудная клетка

Не молчи

[Припев]

Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи

Ты не доверяешь мне, но молчишь

Сердцу наскучила эта игра, ему нужна

Моя любовь! О, этих сказок ты знаешь конец:

Может, я принц, а может, я лжец

И ты, сомнениям своим вопреки, беги ко мне, беги

[Куплет 2]

Мы вновь на волоске у ласковой тоски

Попробуй убедить меня не дать тебе уйти

Ты хочешь взять контроль, лекарство от бед

Любовь — это риск, ведь гарантии нет

[Предприпев]

Время стонет, мысли воют

Твоя совесть не позволит всё забыть

Каждый волен, кого хочет, ненавидеть и любить

[Припев]

Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи

Ты не доверяешь мне, но молчишь

Сердцу наскучила эта игра, ему нужна

Моя любовь! О, этих сказок ты знаешь конец:

Может, я принц, а может, я лжец

И ты, сомнениям своим вопреки, беги ко мне, беги

[Бридж]

Ставки, риски — дай мне взять тебя полностью

Не верь очертаньям моим

Проберись в моё сердце и найди там заветный ответ

Я хочу быть с тобой, без тебя мне никак, без тебя меня нет

[Припев]

Я принимаю в объятиях ночи

Ты не доверяешь мне, но молчишь

Сердцу наскучила эта игра

Ему нужна…

Моя любовь! О, этих сказок ты знаешь конец:

Может, я принц, а может, я лжец

И ты, сомнениям своим вопреки

Беги ко мне, беги

Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: история создания

Песня «Ртуть» появилась на стримингах 20 марта 2026-го. Сам Ваня Дмитриенко отвечал за текст трека, а также участвовал в создании музыки.

Сам музыкант в своих социальных сетях уже раскрыл, чему посвящён этот трек. По его словам, песня рассказывает о нескончаемых колебаниях и внутреннем сопротивлении, с которыми сталкиваются люди в самом начале отношений.

«Я рискнул описать чувства женщины и мужчины в тот момент, когда они не властны над самоконтролем», — добавил музыкант.

Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: интересные факты

Название песни — не случайная метафора. Ртуть одновременно завораживает своей текучестью и опасна: её пары ядовиты, а капли невозможно удержать в ладонях. Ваня использовал этот образ, чтобы передать двойственность чувств: любовь может быть живой и прекрасной, но если с ней обращаться неосторожно — она разрушает. Песня вышла в марте 2026 года — спустя несколько месяцев после того, как Ваня и актриса Аня Пересильд официально подтвердили свой роман. В шоу «Вписка» артист признавался, что они с Аней долгое время скрывали отношения, чтобы дать чувствам время окрепнуть. Эти же мотивы — сомнения, страх быть отвергнутым — звучат и в «Ртути».

Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: клип

Ваня Дмитриенко выложил муд-видео на трек «Ртуть». В нём он исполняет трек вместе с рок-музыкантами. На заднем плане можно увидеть подвешенные стулья и книги, которые, вероятно, передают сомнения лирического героя.

