Дмитриенко мучается из-за неопределённости в отношениях в новой песне

Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: текст песни, история создания, интересные факты, слушать трек
В марте 2026 года Ваня Дмитриенко представил яркий рок-трек о хрупкости чувств и мучительной неопределённости в начале отношений. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать — в приложении музыкального сервиса Звук.
Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: текст песни
[Куплет 1]
Твоя любовь так похожа на ртуть
Но ты позволишь мне её испить
Если захочешь меня обмануть
Я разорву эту хрупкую нить
[Предприпев]
Время стонет, мысли воют
Твоя совесть не позволит всё забыть
Каждый волен, кого хочет, ненавидеть и любить
А я житель снов твоих, принимай меня
Как таблетки и свет ищи
От любви твоей разрывается грудная клетка
Не молчи
[Припев]
Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи
Ты не доверяешь мне, но молчишь
Сердцу наскучила эта игра, ему нужна
Моя любовь! О, этих сказок ты знаешь конец:
Может, я принц, а может, я лжец
И ты, сомнениям своим вопреки, беги ко мне, беги
[Куплет 2]
Мы вновь на волоске у ласковой тоски
Попробуй убедить меня не дать тебе уйти
Ты хочешь взять контроль, лекарство от бед
Любовь — это риск, ведь гарантии нет
[Предприпев]
Время стонет, мысли воют
Твоя совесть не позволит всё забыть
Каждый волен, кого хочет, ненавидеть и любить
[Припев]
Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи
Ты не доверяешь мне, но молчишь
Сердцу наскучила эта игра, ему нужна
Моя любовь! О, этих сказок ты знаешь конец:
Может, я принц, а может, я лжец
И ты, сомнениям своим вопреки, беги ко мне, беги
[Бридж]
Ставки, риски — дай мне взять тебя полностью
Не верь очертаньям моим
Проберись в моё сердце и найди там заветный ответ
Я хочу быть с тобой, без тебя мне никак, без тебя меня нет
[Припев]
Я принимаю в объятиях ночи
Ты не доверяешь мне, но молчишь
Сердцу наскучила эта игра
Ему нужна…
Моя любовь! О, этих сказок ты знаешь конец:
Может, я принц, а может, я лжец
И ты, сомнениям своим вопреки
Беги ко мне, беги
Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: история создания
Песня «Ртуть» появилась на стримингах 20 марта 2026-го. Сам Ваня Дмитриенко отвечал за текст трека, а также участвовал в создании музыки.
Сам музыкант в своих социальных сетях уже раскрыл, чему посвящён этот трек. По его словам, песня рассказывает о нескончаемых колебаниях и внутреннем сопротивлении, с которыми сталкиваются люди в самом начале отношений.
«Я рискнул описать чувства женщины и мужчины в тот момент, когда они не властны над самоконтролем», — добавил музыкант.
Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: интересные факты
- Название песни — не случайная метафора. Ртуть одновременно завораживает своей текучестью и опасна: её пары ядовиты, а капли невозможно удержать в ладонях. Ваня использовал этот образ, чтобы передать двойственность чувств: любовь может быть живой и прекрасной, но если с ней обращаться неосторожно — она разрушает.
- Песня вышла в марте 2026 года — спустя несколько месяцев после того, как Ваня и актриса Аня Пересильд официально подтвердили свой роман. В шоу «Вписка» артист признавался, что они с Аней долгое время скрывали отношения, чтобы дать чувствам время окрепнуть. Эти же мотивы — сомнения, страх быть отвергнутым — звучат и в «Ртути».
Ваня Дмитриенко — «Ртуть»: клип
Ваня Дмитриенко выложил муд-видео на трек «Ртуть». В нём он исполняет трек вместе с рок-музыкантами. На заднем плане можно увидеть подвешенные стулья и книги, которые, вероятно, передают сомнения лирического героя.
