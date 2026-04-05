Кока выходит замуж за сталкера, Бойка глумится над бедняками: новые песни

Клава Кока объявляет о помолвке, Мия Бойка получает удовольствие от слёз бедных мужчин, а Мари Краймбрери даёт мотивирующий пинок. «Рамблер» рассказывает о самых интересных музыкальных релизах прошедшей недели.

© Соцсети Клавы Коки

Синглы

Mia Boyka — «Клеопатра»

Жанр: поп.

Самооценке Мии Бойки остаётся только позавидовать, ведь в новом сингле она сравнивает себя с Клеопатрой, правительницей Древнего Египта. Как царица крутила романы с влиятельными римскими полководцами, так и героиня её трека доминирует над мужчиной. «И ты плачешь так сладко, уже на лопатках», — наслаждается девушка страданиями своего поклонника. Она также не забывает уколоть парня, ведь он не такой богач, каким хочет казаться. Уже в первом куплете она заявляет, что не выносит «дешман».

В песню иногда просачиваются восточные мотивы, но композиция всё равно выдержана в стиле Мии Бойки. В треке слышны привычные для неё простые танцевальные биты и незамысловатая мелодия.

Мари Краймбрери — «Давай не ждать»

© Соцсети Мари Краймбрери

Жанр: поп.

Незадолго до релиза Мари Краймбрери рассказала, что всю жизнь мечтала танцевать, но в какой-то момент остановилась. «Я всё время ждала. Одобрения, идеального момента, но его не случалось. А потом я просто начала», — призналась артистка. Своим новым треком она пытается подтолкнуть слушателей к осуществлению давней мечты. В песне она предлагает начать действовать прямо сейчас, не откладывая на потом.

В лирике Краймбрери много интересных образов. Например, в первом куплете исполнительница поёт, что она «миру проиграла в дурака». При этом в музыкальном плане песня максимально проста, что помогает сконцентрироваться на мотивирующем тексте.

«Три дня дождя» — «Хороший мальчик»

Жанр: рок.

По старой традиции группы «Три дня дождя» её лидер Глеб Викторов в новой песне делится своими личными переживаниями. В этот раз он обращается к своим ненавистникам, которые, несмотря ни на что, ждут его новый альбом. Музыкант пытается посмотреть на себя со стороны и понять, действительно ли он так никчёмен, как все говорят.

С первых секунд трека «Хороший мальчик» на слушателей обрушивается перегруженный рок. Хотя это звучание идеально подходит теме композиции, иногда музыкальная составляющая перетягивает внимание на себя. Из-за этого вокал Викторова словно остаётся на заднем плане. Так, например, происходит в припеве, который в этом треке выделяется не так сильно, как в других хитах коллектива.

nttrl — «Что останется»

© Соцсети nttrl

Жанр: инди, электроника.

Певица Анастасия Орлина, выступающая под псевдонимом nttrl, не отходит от своего мрачного меланхоличного стиля в новом треке «Что останется». В нём вязкая музыка переплетается с безэмоциональным и хрупким вокалом, который постоянно растворяется на фоне музыки. Песня посвящена болезненной привязанности к другому человеку. Лирическая героиня пытается запомниться ему любой ценой, но, судя по настроению композиции, это лишь погружает её в состояние неопределённости и тревоги.

Dead Blonde — «Заветное желание»

Жанр: поп.

Артистка Dead Blonde перекрасилась в блонд и вернулась к своему старому звучанию, в котором сочетаются ностальгия по 1990-м и кокетливый поп. Песня «Заветное желание» вышла в преддверии её дня рождения. Сюжет крутится вокруг девушки, которая размышляет, что ей загадать, задувая свечки на праздничном торте. Но тут нет привычных формулировок «счастья, любви и здоровья». Вместо них героиня хочет получить завещание от миллиардера и много денег. А ещё она иронично желает долгих лет своему юристу, а бывшим — «погореть на своих мутках».

Disa, T.Gosha — «Среди их потерь»

Жанр: инди-рок.

Два музыканта из Санкт-Петербурга объединились для записи сингла с эстетикой бушующего ночного города. Песня начинается с дребезжащей электрогитары, которая мгновенно погружает в мрачную атмосферу. Лирический герой композиции как будто идёт по улице и не понимает, что с ним происходит. В его мыслях воспоминания перемешиваются с чувством усталости. При этом в насыщенном инструментале ощущаются надежда на лучшее и желание героя найти что-то своё в этом непонятном мире.

Альбомы

Клава Кока — «Как я люблю тебя»

© Соцсети Клавы Коки

Жанр: поп.

Клава Кока красиво рассекретила свой роман с блогером Дмитрием Масленниковым, который известен в том числе роликами о сталкеринге — исследовании заброшенных мест. На обложку мини-альбома певицы «Как я люблю тебя» попал снимок из фотоавтомата, на котором запечатлён поцелуй пары. Слухи об отношениях между ними ходили уже несколько месяцев, но Кока и Масленников уверяли, что они всего лишь друзья. Как раз этому посвящена первая композиция из мини-альбома «Дружить в губы», в которой лирическая героиня понимает, что начинает смотреть на своего давнего знакомого по-другому.

Всего в релиз вошли три песни, а также бонусный трек «Я не отдам тебя никому» — кавер на хит Кристины Орбакайте «Просто любить тебя». Все они, как не сложно догадаться, посвящены любви. В них нет ни единого намёка на сложности или неопределённость — лишь светлое чувство от начинающихся отношений. Поэтому мини-альбом идеально подойдёт тем, кто сейчас тоже проходит через конфетно-букетный период. Хотя кому-то такой взгляд покажется слишком идеализированным.

В основном в альбом попали танцевальные поп-хиты, которые сделаны проще, чем предыдущие фолк-синглы артистки «Тысячи зим» и «Сто шагов назад». Тяжело сказать, задержатся ли они в чартах, ведь в них нет таких же цепляющих мотивов. Из мини-альбома выделяется трек «Как я люблю тебя», который звучит как душераздирающая баллада. В нём Клава Кока даже оставила намёк, что её роман с Масленниковым скоро перейдёт на новый уровень: «И выйдет свет за горизонт, / А я — я выйду за тебя». Чуть позже артистка действительно объявила, что скоро станет женой. В итоге мини-альбом больше работает как прибавка к инфоповоду, а не как самостоятельный релиз.

«Мама не узнает» — «Артист»

Жанр: блюз.

Инди-блюз-группа, возглавляемая Арсением Марушевым, выпустила новый альбом «Артист», состоящий из девяти треков. В отличие от предыдущего лонгплея «Хулиган», наполненного переживаниями и болью, новый студийник посвящён выходу из тяжёлого состояния. Хотя герой всё ещё хандрит от одиночества, он всё чаще понимает, что всё это скоро останется в прошлом. К тому же в альбом попали несколько балагурных композиций, которые своей иронией и резкостью напоминают хиты «Ленинграда». Например, в песне «Люба Вера Настя» герой отбивается от девушек, которые на него липнут. Альбом определённо стоит послушать, если вы цените живую музыку и эстетику кабаре, ведь инструментальные соло здесь поражают своей виртуозностью.

