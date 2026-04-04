Массовая истерия и наказанные бывшие: послушайте эти зарубежные новинки

Поп-певица Биби Рекса ввязывается в массовую истерию, а артистка Салем Илезе, наоборот, тянется к искренней любви вдали от чужих взглядов. Металкор-группа Converge готовится выпустить второй за год альбом, а молодые шугейзеры Deary из Лондона мечтают порхать вместе с птицами. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Bebe Rexha — Hysteria

Жанр: заразительный танцевальный поп.

Албано-американская певица Биби Рекса представила уже четвёртый сингл в поддержку альбома Dirty Blonde, выход которого намечен на 12 июня. В этот раз артистка обратилась к теме танцпола и природе музыки, завлекающей слушателей, подобно агрессивной инфекции. Композиция начинается с партии электрогитары, напоминающей лёгкий дурман, но вскоре обрастает яркими электронными битами и превращается в громкий танцевальный хит в стиле Леди Гаги. Похожая на вспышку Hysteria отлично впишется в плейлисты ночных дискотек и наверняка заставит плясать тысячи людей по всему миру.

Billy Ray Cyrus ft. Noah Cyrus — On Our Way Along

Жанр: кантри-баллада.

В конце марта Майли Сайрус выпустила трогательную балладу о примирении со своей юностью, а теперь в меланхолию ударились и члены её семьи. Папа и младшая сестра певицы примирились после череды громких публичных скандалов, вызванных новым браком отца семейства.

Свежий трек On Our Way Along символизирует новый виток их отношений без ссор, но с благодарностью за пережитый опыт. По сути, это целиком баллада Билли Рэя Сайруса: его дочь Ноа выступает исключительно на подпевках. Оба артиста обладают низкими тембрами, так что их голоса гармонично наслаиваются друг на друга и без труда вызывают грустную улыбку.

Frank Walker ft. Salem Ilese — All Cried Out

Жанр: безупречный электропоп.

Канадский диджей Фрэнк Уокер пригласил к сотрудничеству молодую американскую певицу Салем Илезе для записи гладкого и элегантного поп-хита. Лирическая героиня свежей композиции заявляет, что выплакала все слёзы и теперь просто нуждается в любви, которая поможет ей вновь ощутить себя живой. Оптимистичная мелодия подчёркивает её решение вырваться из мрачных мыслей, символизируя обретение душевной свободы. Умеренный ритм придаёт композиции лёгкости, а качественные электронные аранжировки превращают All Cried Out в готовый хит в стиле 2010-х. Не пропустите новинку, если вам нравится музыка Давида Гетта, Кельвина Харриса и других мастодонтов мейнстримной электроники.

Floweroflove — American Wedding

Жанр: обманчиво солнечный поп.

Британская инди-поп-артистка Джойс Киссе, она же floweroflove, представила солнечный сингл о мечтах и их несоответствии реальности. В начале композиции певица заявляет, что утомила возлюбленного, но затем погружается в грёзы о рождении детей и «свадьбе в американских традициях». Увы, романтика так и остаётся предметом её воображения: к концу композиции Киссе явственно грустнеет и уже не верит в счастливый финал.

Настроение аранжировки ярко контрастирует с реальностью, превращая лирическую героиню в абсурдного персонажа, не способного видеть вещи такими, какие они есть. Харизма Киссе не позволяет ей скатиться в абсолютную меланхолию, так что и песня остаётся светлым скорбным памятником несбывшимся мечтам. Ироничность артистки и её музыкальные решения позволяют открыто сравнивать её с поп-звездой Сабриной Карпентер — так что если любите её творчество, не пропускайте свежий хит от floweroflove.

Converge — Hum Of Hurt

Жанр: бунтовской металкор.

Не успели поклонники культовой металкор-группы Converge заслушать их мартовский альбом Love Is Not Enough, как команда уже анонсировала новый лонгплей. Следующий полноформатный релиз получил название Hum Of Hurt и выйдет 5 июня. Converge также представили одноимённый сингл, ставший первым примером того, чего стоит ожидать фанатам.

Hum Of Hurt — это маршеподобная композиция о свободе и праве выбора того, кем ты хочешь быть. Выкрики вокалиста Джейкоба Бэннона напоминают выступление на митинге, а шумный скоростной инструментал ещё сильнее подгоняет слушателя задуматься о своей жизни. Энергичный трек без труда замотивирует как бодибилдера, поднимающего тяжеленные штанги, так и офисного работника, готового вырваться из рутины.

Альбомы

Deary — Birding

Жанр: воздушный шугейз.

Для кого: для мечтателей.

Молодая британская группа deary представила дебютный альбом, сочетающий в себе лучшие традиции дрим-поп- и шугейз-музыки. Пластинка записана в мечтательных воздушных декорациях, в которых вокалистка Ребекка Кокрэм размышляет о лёгкости птиц, парящих в небесах, и мечтает добиться такой же беззаботности.

Аранжировки в альбоме одновременно напоминают как классиков жанра вроде Slowdive и Cocteau Twins, так и новичков The Marias и Soft Cell. Красивое эфемерное звучание deary наверняка придётся по вкусу мечтателям, давно желающим воспарить над серой обыденностью.

Jillian Rossi — Tourist

Жанр: дерзкий инди-поп.

Для кого: для тех, кто злится на бывших, но хочет их отпустить.

Американская поп-артистка Джиллиан Росси представила дерзкий поп-альбом, в котором собрала недавние синглы и три новые композиции. Сквозной темой релиза стала едкая насмешка над бывшим партнёром, некогда превращавшим жизнь артистки в ад. Росси грубо называет его самовлюблённым и охочим до внимания, а затем сравнивает всех его девушек и не понимает, как он умудрился их всех покорить.

На протяжении альбома артистка переживает эмоциональное путешествие от агрессии к юмору и освобождению от прошлого. Бодрое поп-рок-звучание неизменно ведёт историю к счастливому финалу. В последней песне Росси даже находит в себе силы посмеяться над тем, что карма хорошо прошлась по бывшему, сделав его совершенно непривлекательным. В целом Tourist нельзя назвать революционным, но это хороший и лаконичный альбом о ярких эмоциях, с которыми рано или поздно сталкиваются все.