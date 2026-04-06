Главное в музыке: Славу «заказал» тайный враг, Линда разоблачает Фадеева

Слава угрожает своим обидчикам уголовкой, певица Линда раскрывает подробности своих отношений с продюсером Фадеевым, а неизлечимо больная Дион возвращается на сцену. «Рамблер» рассказывает о самых интересных событиях в мире музыки за прошедшую неделю.

© Соцсети Славы

Новости недели

Стало известно, когда неизлечимо больная Селин Дион вернётся на сцену

Канадская артистка Селин Дион анонсировала своё возвращение на сцену. Концерты состоятся на парижской арене Paris La Défense Arena. Всего запланировано десять шоу, первое состоится 12 сентября.

Это крупнейшая серия выступлений артистки начиная с 2022 года. Дион ушла из-за синдрома мышечной скованности — редкой неврологической патологии, провоцирующей непроизвольное напряжение и спазмы мышц. Приступы мешают ходить и петь, а однажды едва не сломали артистке рёбра. Болезнь неизлечима, но певица ежедневно работает с врачами и физиотерапевтами.

Певица Линда раскрыла тёмную сторону характера Максима Фадеева

© Соцсети Линды

Линда дала интервью, где рассказала о сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым в 90‑х. Конфликт начался в 1996 году, когда певице предложили контракт с зарубежным лейблом. Фадеев возражал против этого, а также заставлял её чувствовать вину, ссылаясь на свою работу и плохое здоровье. Линда считает, что продюсера не устроило, что контракт предлагали только ей.

По словам артистки, позже Фадеев потерял интерес к сотрудничеству после сокращения финансирования отцом певицы и заявил музыкантам, что «Линда сдулась». В 1999 году он просто исчез, а отцу певицы сказал о «домогательствах» с её стороны. Линда подозревает, что Фадеев также мог повлиять на радиостанции, которые перестали брать её новую музыку.

Zivert призвала к борьбе с ИИ

Zivert заявила, что главная задача музыкальной индустрии — победить искусственный интеллект. По мнению исполнительницы, раньше артисты соревновались друг с другом, теперь их противник — машины. Певица заявила, что конкретного плана по борьбе с ИИ у неё нет. Вместе с командой она продолжает вкладывать в песни искренность и эмоции, наполнять их личным отношением. Это они считают главным оружием.

Слава пообещала наказать «заказавшего» её артиста

Слава обратилась к подписчикам, вспомнив скандал в Пензе, где зрительницы пытались сорвать её выступление. Тогда у певицы случился нервный срыв: на видео она была заплаканной и говорила о суициде. Теперь артистка утверждает, что провокацию организовал конкретный человек, но отказалась называть его имя. Она пообещала ему уголовное преследование и незавидную участь.

Лиззо обещала хранить девственность, пока не выиграет «Грэмми»

© Amy Sussman/Getty Images

Американская певица Лиззо призналась, что лишилась девственности только в 30 лет. Она сознательно откладывала интимную жизнь до получения «Грэмми». Так как ей было неловко, Лиззо долгое время врала о своей личной жизни.

Первую статуэтку она получила в 2020 году за альбом Cuz I Love You и песни Truth Hurts и Jerome. По словам Лиззо, близость случилась не в день церемонии, а спустя некоторое время.

Релиз недели

Клава Кока — «Как я люблю тебя»

Певица Клава Кока теперь официально невеста. В день релиза нового мини-альбома «Как я люблю тебя» артистка поделилась фотографией, на которой целуется с блогером Дмитрием Масленниковым. До этого момента они отвергали слухи, заверяя публику, что просто друзья. Через несколько часов после публикации пластинки Клава Кока выложила фотографии с кольцом на безымянном пальце, объявив о своей помолвке с Масленниковым.

В релиз вошли три песни, а также бонусный трек с кавером хита Орбакайте «Просто любить тебя». Во всех композициях героиня признаётся в чувствах своему возлюбленному.

Материал недели

ИИ угрожает музыке: Пригожин и другие эксперты рассказали, как её спасти

В 2026 году изменились правила игры в музыкальной индустрии: ИИ-треки теперь занимают первые места в чартах, а видные артисты вроде Димы Билана записывают треки с нейросетевыми артистами. «Рамблер» рассказывает, кому в первую очередь угрожает развитие технологий и что нужно сделать прямо сейчас, чтобы защитить музыку.

