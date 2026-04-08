Бросил военное училище и бальные танцы ради рэпа о ворах: путь Icegergert

Icegergert — один из самых стремительно взлетевших рэперов середины 2020-х, сочетающий агрессивную трэп-эстетику с военной дисциплиной. Из этого материала вы узнаете, как воспитанник военного училища стал резидентом «Газгольдера», как фраза «жизнь ворам» привела его в прокуратуру и как выглядит путь от Братска до Forbes.

Справочная информация

Полное имя: Георгий Евгеньевич Гергерт

Дата рождения: 24 августа 2001 года

Рост: Данных нет

Музыкальный жанр: Хип-хоп, трэп, электро

Место рождения: Братск, Иркутская область

Знак зодиака: Дева

Образование: Санкт-Петербургское суворовское военное училище; Военная академия связи имени Будённого (не окончил); Балтийский государственный технический университет «Военмех» (не окончил)

Дискография (официальные альбомы):

2022 — «Поднял потратил»

2022 — Saint George 3

2022 — «ОАО „Близкие“»

2023 — Business Bay

2024 — Royal Bastards

2024 — Ave

2025 — From Sparta To Padre (EP)

2026 — «Глаз Бога»

Биография артиста

Детство и юность: из Братска в Суворовское училище

Георгий Гергерт родился 24 августа 2001 года в Братске Иркутской области. В шесть лет его жизнь кардинально изменилась: родителей лишили родительских прав, и мальчика перевезли в Санкт-Петербург, где его воспитанием занялись бабушка, дедушка и тётя. С отцом, оставшимся в Сибири, артист общается редко, а с матерью восстановил отношения уже в 18 лет.

В 11 лет Гергерт поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище. В интервью изданию Sobaka в июне 2025-го рэпер вспоминал, что жизнь там была строгой, напоминала армейскую, но при этом существовали балы и уроки этикета. Именно в училище он начал заниматься армейским рукопашным боем и впоследствии получил звание мастера спорта России.

После Суворовского училища Георгий Гергерт продолжил обучение в Военной академии связи имени Буденного, затем перешёл в Балтийский государственный технический университет «Военмех». Однако амбиции, связанные с музыкой, взяли верх: он понял, что хочет заниматься только творчеством, и оставил учёбу.

Парадоксально, но до рэпа Гергерт занимался бальными танцами, о чём сообщает официальная страничка артиста на сайте «Газгольдера». По словам артиста, именно эта деятельность помогла ему развить чувство ритма, необходимое для музыкальной карьеры. Он отмечал, что всегда жил в музыке, а изоляция во время службы только усилила любовь к ней.

Карьера: от баттлов до «Газгольдера»

Музыкальная карьера Icegergert началась в 2019 году под влиянием друга, занимавшегося трэп-музыкой. Первые треки он выпустил в 2021-м, а в 2022 году организовал вечеринки Trap Gladiator — концептуальное шоу, где бойцы-любители дрались под рэп. Этот формат быстро привлёк внимание и стал визитной карточкой артиста.

В 2023 году вышли его мини-альбомы «Опричники» и Ich Bin Trapper, которые сформировали узнаваемое звучание: агрессивные басы, сухая подача и провокационные тексты. Псевдоним Icegergert составлен из фамилии артиста (Gergert) и слова ice («лёд»), что, по его задумке, отражает расчётливость и рациональный подход к делам.

2024 год стал для музыканта поворотным. Icegergert присоединился к творческому объединению «Газгольдер» — лейблу Василия Вакуленко, он же Баста. В том же году артист выпустил дебютный полноформатный альбом Royal Bastards, в который вошли совместные треки с Бастой, Гуфом и Big Baby Tape. Альбом закрепил за Гергертом статус восходящей звезды российской трэп-сцены.

Осенью 2024 года Icegergert отправился в первый большой тур по России, выступив в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и городах Сибири.

В 2025-м артист выпустил мини-альбом From Sparta To Padre, который несколько месяцев держался в топ-10 ведущих музыкальных чартов. Forbes номинировал Айсгергерта на премию «30 до 30» в категории «Музыка».

Помимо музыкальной карьеры, Icegergert возглавляет молодёжный клуб «Маяк», где тренирует молодых спортсменов по смешанным единоборствам.

Скандал с лозунгом «жизнь ворам»

26 октября 2025 года на одном из концертов Icegergert произнёс фразу «жизнь ворам». Лозунг считается атрибутикой экстремистского движения «АУЕ», запрещённого в России. Через неделю рэпера вызвали в прокуратуру за пропаганду экстремистских организаций. 5 декабря 2025 года Савеловский суд Москвы назначил артисту штраф в размере 2000 рублей.

Личная жизнь

О личной жизнb Icegergert предпочитает не распространяться. Известно, что артист поддерживает хорошую физическую форму, продолжает тренироваться по рукопашному бою и планирует участвовать в турнирах.

Он также пробует себя в кино: в 2025 году принял участие в съёмках криминальной драмы «Навар».

О своих жизненных принципах Icegergert говорит, что рэп для него — своего рода терапия, которая позволяет выпускать накопившееся в душе творческим способом.

Популярные хиты

Поскольку официальных студийных альбомов у Icegergert несколько, известность ему принесли как полноформатные релизы, так и отдельные синглы, которые завирусились в социальных сетях.

«Наследство» (2025)

Совместный трек с SKY RAE, выпущенный в апреле 2025 года, стал самым популярным в дискографии артиста. Композиция завирусилась в TikTok, а строки из неё разлетелись на мемы по всей социальной сети. Песня вошла в чарты ведущих стриминговых платформ и закрепила за Icegergert статус одного из главных открытий года.

«Грабитель 78» (2022)

Один из ранних треков, который привлёк внимание аудитории к начинающему артисту. Композиция отличается агрессивной подачей, характерной для раннего периода творчества Icegergert, и стала первым его серьёзным попаданием в рекомендации музыкальных площадок.

«Русские воры» (2024)

Трек, выпущенный после подписания контракта с «Газгольдером», стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году. Песня продолжает криминальную эстетику, характерную для творчества артиста, и получила ротацию на крупных музыкальных площадках. На композицию был снят клип, набравший миллионы просмотров.

Лучшие клипы

Zivert ft. Icegergert — «Банк»

Icegergert — «Русские воры»

Icegergert — Her Loss

