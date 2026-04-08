Бросил военное училище и бальные танцы ради рэпа о ворах: путь Icegergert

Биография Icegergert: детство и юность, личная жизнь, музыкальный успех, лучшие песни
Icegergert — один из самых стремительно взлетевших рэперов середины 2020-х, сочетающий агрессивную трэп-эстетику с военной дисциплиной. Из этого материала вы узнаете, как воспитанник военного училища стал резидентом «Газгольдера», как фраза «жизнь ворам» привела его в прокуратуру и как выглядит путь от Братска до Forbes.
Справочная информация
Полное имя: Георгий Евгеньевич Гергерт
Дата рождения: 24 августа 2001 года
Рост: Данных нет
Музыкальный жанр: Хип-хоп, трэп, электро
Место рождения: Братск, Иркутская область
Знак зодиака: Дева
Образование: Санкт-Петербургское суворовское военное училище; Военная академия связи имени Будённого (не окончил); Балтийский государственный технический университет «Военмех» (не окончил)
Дискография (официальные альбомы):
- 2022 — «Поднял потратил»
- 2022 — Saint George 3
- 2022 — «ОАО „Близкие“»
- 2023 — Business Bay
- 2024 — Royal Bastards
- 2024 — Ave
- 2025 — From Sparta To Padre (EP)
- 2026 — «Глаз Бога»
Биография артиста
Детство и юность: из Братска в Суворовское училище
Георгий Гергерт родился 24 августа 2001 года в Братске Иркутской области. В шесть лет его жизнь кардинально изменилась: родителей лишили родительских прав, и мальчика перевезли в Санкт-Петербург, где его воспитанием занялись бабушка, дедушка и тётя. С отцом, оставшимся в Сибири, артист общается редко, а с матерью восстановил отношения уже в 18 лет.
В 11 лет Гергерт поступил в Санкт-Петербургское суворовское военное училище. В интервью изданию Sobaka в июне 2025-го рэпер вспоминал, что жизнь там была строгой, напоминала армейскую, но при этом существовали балы и уроки этикета. Именно в училище он начал заниматься армейским рукопашным боем и впоследствии получил звание мастера спорта России.
После Суворовского училища Георгий Гергерт продолжил обучение в Военной академии связи имени Буденного, затем перешёл в Балтийский государственный технический университет «Военмех». Однако амбиции, связанные с музыкой, взяли верх: он понял, что хочет заниматься только творчеством, и оставил учёбу.
Парадоксально, но до рэпа Гергерт занимался бальными танцами, о чём сообщает официальная страничка артиста на сайте «Газгольдера». По словам артиста, именно эта деятельность помогла ему развить чувство ритма, необходимое для музыкальной карьеры. Он отмечал, что всегда жил в музыке, а изоляция во время службы только усилила любовь к ней.
Карьера: от баттлов до «Газгольдера»
Музыкальная карьера Icegergert началась в 2019 году под влиянием друга, занимавшегося трэп-музыкой. Первые треки он выпустил в 2021-м, а в 2022 году организовал вечеринки Trap Gladiator — концептуальное шоу, где бойцы-любители дрались под рэп. Этот формат быстро привлёк внимание и стал визитной карточкой артиста.
В 2023 году вышли его мини-альбомы «Опричники» и Ich Bin Trapper, которые сформировали узнаваемое звучание: агрессивные басы, сухая подача и провокационные тексты. Псевдоним Icegergert составлен из фамилии артиста (Gergert) и слова ice («лёд»), что, по его задумке, отражает расчётливость и рациональный подход к делам.
2024 год стал для музыканта поворотным. Icegergert присоединился к творческому объединению «Газгольдер» — лейблу Василия Вакуленко, он же Баста. В том же году артист выпустил дебютный полноформатный альбом Royal Bastards, в который вошли совместные треки с Бастой, Гуфом и Big Baby Tape. Альбом закрепил за Гергертом статус восходящей звезды российской трэп-сцены.
Осенью 2024 года Icegergert отправился в первый большой тур по России, выступив в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде и городах Сибири.
В 2025-м артист выпустил мини-альбом From Sparta To Padre, который несколько месяцев держался в топ-10 ведущих музыкальных чартов. Forbes номинировал Айсгергерта на премию «30 до 30» в категории «Музыка».
Помимо музыкальной карьеры, Icegergert возглавляет молодёжный клуб «Маяк», где тренирует молодых спортсменов по смешанным единоборствам.
Скандал с лозунгом «жизнь ворам»
26 октября 2025 года на одном из концертов Icegergert произнёс фразу «жизнь ворам». Лозунг считается атрибутикой экстремистского движения «АУЕ», запрещённого в России. Через неделю рэпера вызвали в прокуратуру за пропаганду экстремистских организаций. 5 декабря 2025 года Савеловский суд Москвы назначил артисту штраф в размере 2000 рублей.
Личная жизнь
О личной жизнb Icegergert предпочитает не распространяться. Известно, что артист поддерживает хорошую физическую форму, продолжает тренироваться по рукопашному бою и планирует участвовать в турнирах.
Он также пробует себя в кино: в 2025 году принял участие в съёмках криминальной драмы «Навар».
О своих жизненных принципах Icegergert говорит, что рэп для него — своего рода терапия, которая позволяет выпускать накопившееся в душе творческим способом.
Популярные хиты
Поскольку официальных студийных альбомов у Icegergert несколько, известность ему принесли как полноформатные релизы, так и отдельные синглы, которые завирусились в социальных сетях.
«Наследство» (2025)
Совместный трек с SKY RAE, выпущенный в апреле 2025 года, стал самым популярным в дискографии артиста. Композиция завирусилась в TikTok, а строки из неё разлетелись на мемы по всей социальной сети. Песня вошла в чарты ведущих стриминговых платформ и закрепила за Icegergert статус одного из главных открытий года.
«Грабитель 78» (2022)
Один из ранних треков, который привлёк внимание аудитории к начинающему артисту. Композиция отличается агрессивной подачей, характерной для раннего периода творчества Icegergert, и стала первым его серьёзным попаданием в рекомендации музыкальных площадок.
«Русские воры» (2024)
Трек, выпущенный после подписания контракта с «Газгольдером», стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году. Песня продолжает криминальную эстетику, характерную для творчества артиста, и получила ротацию на крупных музыкальных площадках. На композицию был снят клип, набравший миллионы просмотров.
Лучшие клипы
Zivert ft. Icegergert — «Банк»
Icegergert — «Русские воры»
Icegergert — Her Loss
