Сати Казанова раскрыла, какая музыка переживёт своё время

Певица и бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова считает, что этническая и классическая музыка находятся вне времени. Артистка добавила, что её не особо интересуют песни, которые выходят сейчас.

© Соцсети Сати Казановой

«Я не очень большой ценитель современной музыки, я люблю музыку ту, которая содержит в себе нечто вечное. Этническая музыка, она как будто вне времени, классическая музыка — она абсолютно точно вне времени», — заявила артистка. Отдельные проекты в жанре электроники она тоже воспринимает как что-то, существующее за пределами пространства и времени, призналась Казанова беседе с «Пятым каналом».

По словам певицы, вечность всегда притягивала к себе людей. Через искусство и творчество человек пытается передать её с помощью эмоций — это своего рода «попытка расписаться» в вечности. А классические шедевры артистка ставит выше современных художественных направлений.

Как человек музыкального искусства, Казанова мечтает оставить после себя творческое наследие — на годы или даже столетия.

Сати Казанова прославилась как участница поп-группы «Фабрика», которую она покинула в 2010 году. Сейчас она активно занимается духовными практиками и руководит этно-коллективом Sati Ethnica. Песни проекта выдержаны в восточном стиле и напоминают медитативные композиции.

