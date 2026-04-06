Вокруг новой адаптации «Грозового перевала» разгорелся скандал

Американская певица Скай Феррейра заявила, что её старые демозаписи были использованы на альбоме Wuthering Heights без указания авторства. Пластинку выпустила британская артистка Charli XCX в качестве саундтрека к фильму «Грозовой перевал».

В начале апреля Феррейра оставила комментарий под постом фаната. Она написала: «Мне жаль вас разочаровывать, но ваш любимый артист записывает мои старые песни». Другой пользователь выложил скриншот переписки с «инсайдером». Тот утверждал, что две песни с альбома Charli XCX скопированы с демо Скай Феррейры. Сама американская артистка ответила, что инсайдер не прав — хоть и был близок к правде.

При этом на треке Eyes of the World Феррейра указана как приглашённая звезда, соавтор и вокальный продюсер.

Charli XCX пока не комментировала ситуацию. Её команда сообщила, что певица находится в Киото на съёмках фильма и заканчивает новый альбом.

Менеджмент британской хитмейкерши в заявлении для Billboard пояснил: перед выходом альбома были соблюдены все стандартные процедуры по авторским правам. В этом участвовали менеджеры, юристы, артисты и продюсеры. Все кредиты были согласованы письменно до релиза. В заявлении также говорится: «У Charli есть личный опыт в вопросах публикации и продюсирования, поэтому она всегда справедливо распределяет авторство и очень уважает своих соавторов».

