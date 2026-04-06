Звезда K-pop покинула агентство спустя 10 лет сотрудничества

Южнокорейская компания SM Entertainment заявила о расторжении эксклюзивного соглашения с Тэном, выступающим в коллективах NCT и WayV. Данное решение было выработано в ходе тщательного обсуждения дальнейшей карьеры музыканта.

© The Chosunilbo JNS/Getty Images

Сам исполнитель оставил обращение для своей аудитории. «SM всегда будет для меня домом, и я навсегда буду горд тем, что вырос в SM — особенно как первый тайский артист, который прошёл этот путь», — написал Тэн в социальных сетях. Он признался, что ему сложно осознать: десять лет пролетели незаметно с момента его первого появления на сцене вместе с NCT U в 2016 году. В качестве причины ухода Тэн назвал желание новых вызовов.

Артист отметил, что не прекратит участвовать в NCT и WayV, но при этом очень ждёт возможности заняться сольной карьерой.

Ранее другой участник NCT — Марк — также объявил об уходе из SM Entertainment.

NCT — это бойз-бенд из Южной Кореи, основанный SM Entertainment в 2016 году. Группа поделена на шесть подгрупп, включая основной юнит NCT U.

