Charli XCX заканчивает работу над следующим альбомом

Команда британской певицы Charli XCX подтвердила, что она заканчивает свой восьмой студийный альбом. Её предыдущая пластинка Brat стала культурным феноменом 2024 года.

В заявлении для Billboard представители артистки сообщили, что сейчас Чарли находится в Киото на съёмках фильма и одновременно заканчивает свою грядущую пластинку. Пользователи соцсетей отреагировали на новость с удивлением. Один из них написал: «Когда она спит?»

Ранее Charli XCX говорила, что после выпуска Brat чувствовала себя «застрявшей, опустошённой и бесплодной». Её слова приводит NME. В мае прошлого года она намекнула, что следующий, не связанный с «Грозовым перевалом», альбом будет совершенно другим и, возможно, провальным.

