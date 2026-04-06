Charli XCX заканчивает работу над следующим альбомом

Анастасия Шубина

Команда британской певицы Charli XCX подтвердила, что она заканчивает свой восьмой студийный альбом. Её предыдущая пластинка Brat стала культурным феноменом 2024 года.

Charli XCX заканчивает работу над следующим альбомом
© Соцсети Charli XCX

В заявлении для Billboard представители артистки сообщили, что сейчас Чарли находится в Киото на съёмках фильма и одновременно заканчивает свою грядущую пластинку. Пользователи соцсетей отреагировали на новость с удивлением. Один из них написал: «Когда она спит?»

Ранее Charli XCX говорила, что после выпуска Brat чувствовала себя «застрявшей, опустошённой и бесплодной». Её слова приводит NME. В мае прошлого года она намекнула, что следующий, не связанный с «Грозовым перевалом», альбом будет совершенно другим и, возможно, провальным.

