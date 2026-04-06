Экс-участница Hi-Fi призналась, что попала в группу по блату

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина рассказала, как попала в коллектив. Она призналась, что использовала личные связи. Девушка решила действовать через директора группы. С ним её незадолго до кастинга познакомил Андрей Губин. Терёшина встречалась с исполнителем хитов «Лиза» и «Девушки как звезды» в 2002 году после съёмок в его клипе на песню «Она одна».

«Думаю: "Блин, ведь я знаю директора, и директор группы ко мне так классно относился"... Может быть, потому что я девушка Губина? <...> Я позвонила Андрею и сказала: "Андрюш, тут у нас объявление, ищут солистку... Как ты считаешь, вот я им подойду?"», — поделилась певица в соцсетях. На тот момент Терёшина была блондинкой с короткой стрижкой, что не вписывалось в стиль группы. Но Губин настоял на пробе. «Таня, конечно! Я сейчас позвоню сам», — вспомнила его слова артистка.

Прослушивания и встречи затянулись. О будущей солистке несколько раз забывали. В итоге после долгого ожидания Терёшиной позвонили и предложили присоединиться к коллективу.

Роман Губина и Терёшиной продлился всего четыре месяца. Но, по словам певицы, им удалось сохранить редкую душевную связь.

Пригожин заподозрил Губина в умственных отклонениях и комплексах