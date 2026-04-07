В России назвали неожиданный жанр, который стремительно набирает обороты

С января 2026 года в России вырос спрос на шансон. В пресс-службе сервиса «КИОН Музыка» рассказали, что количество воспроизведений жанра увеличилось на 21%. Поводом для исследования стал день рождения Михаила Круга. 7 апреля известному певцу исполнилось бы 64 года.

Аналитики выяснили, кто слушает шансон чаще всего. Основная аудитория — люди от 35 до 44 лет, пишет издание «Газета.ру».

Самая популярная композиция — «Джульетта и вор» в исполнении Мафика. На втором месте трек Кати Огонек «Я ревную тебя». Третью строчку занял Сергей Трофимов с «Московской песней». В десятку также вошли: «Город Сочи» Трофимова, «Осень жизни» Владимира Асмолова, «Запахло весной» группы «Бутырка», «Владимирский централ» Михаила Круга, «Человек в телогрейке» Ивана Кучина, «Пьяная вишня» Виктора Королева и «Радовать» Анатолия Днепрова.

По данным платформы, больше всего шансон пользуется популярностью в Якутии. Немного уступают ей Краснодарский край и Свердловская область. Пятёрку лидеров замыкают Новосибирская область, а также Москва с прилегающими территориями.

Ранее королева русского шансона Любовь Успенская записала песню с молодыми хитмейкерами Jakone и Kiliana.

Jakone, Kiliana и Любовь Успенская — «Плакала надежда»: текст песни, история создания, интересные факты