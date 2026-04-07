Россияне выбрали главный трек для полёта в космос

Жители России выбрали композицию «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне» как самую желанную для прослушивания во время полёта в космос. Эта песня стала популярна ещё в 1980-е годы, а в 2009-м получила статус официального гимна российской космонавтики. Такие данные опроса получили в VK Records и Hi-Tech Mail. В исследовании участвовало более 3000 человек.

© Wikimedia Commons

На второй позиции — песня Валерия Кипелова «Я свободен». При этом граждане в возрасте от 35 до 44 лет чаще голосуют за трек «Землян». А респонденты 18–24 лет отдают предпочтение Кипелову, сообщает «Газета.ру».

В перечень часто называемых произведений также попали: «Группа крови» Виктора Цоя, Space Oddity Дэвида Боуи, The Final Countdown группы Europe, «Звезда по имени Солнце» от «Кино», «Лунная соната» Бетховена и Stairway to Heaven от Led Zeppelin.

С собой в космический полёт опрошенные хотели бы взять «Землян», Pink Floyd, AC/DC, Queen, Rammstein, The Beatles, а также Виктора Цоя вместе с «Кино», Валерия Кипелова с «Арией» и Льва Лещенко. Что касается жанров, то помимо русского рока во время полёта россияне рассчитывают услышать ещё советскую эстраду и зарубежный рок.

