Из-за Канье Уэста и его антисемитских взглядов отменили фестиваль

Лондонский рэп-фестиваль Wireless отменён. Причина — запрет на въезд в Великобританию американскому исполнителю Канье Уэсту, выступающему сейчас под именем Йе. Об этом организаторы сообщили в соцсетях.

«Из-за того что министерство внутренних дел запретило Йе въезд в Соединенное Королевство, мы вынуждены отменить фестиваль Wireless. Владельцы билетов получат полный возврат средств», — говорится в заявлении.

Мероприятие должно было пройти с 10 по 12 июля в парке Финсбери на севере Лондона. Уэст значился его хедлайнером.

Запрет на въезд связан с политическим скандалом вокруг антисемитских высказываний рэпера. 6 апреля он подал заявку на въезд через электронную систему разрешений. Изначально её одобрили онлайн, но позже аннулировали. Чиновники сочли, что присутствие Йе в Соединённом Королевстве не будет служить общественному благу.

В конце марта Канье Уэст выпустил долгожданный альбом Bully, который получил смешанные отзывы от слушателей и критиков.

