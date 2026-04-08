Ольга Серябкина выбрала между Филиппом Киркоровым и Егором Кридом

Певица Ольга Серябкина неожиданно сравнила работу с Филиппом Киркоровым и Егором Кридом. Артистка заявила, что сотрудничество с королём российской эстрады оставило у неё особенно тёплые впечатления.

По словам Серябкиной, работа с Киркоровым прошла легко и без напряжения, несмотря на его статус и опыт.

С Филиппом Киркоровым легче работать, чем с Егором Кридом, если быть честной. Чем масштабнее мастер, тем он проще в работе. У нас была очень тёплая коммуникация, всё происходило легко. При этом ты понимаешь, что находишься рядом с большой величиной.

Певица добавила, что ценит профессионализм и человеческие качества коллеги. Она отметила его внимательность, галантность и умение выстраивать комфортную атмосферу в процессе записи, передаёт «Комсомольская правда».

Отдельно Серябкина высказалась о совместной песне с Киркоровым «Париж-Москва». По её словам, изначально вместо Парижа должен был быть Санкт-Петербург, но идея трека изменилась после поездки во Францию, а сам релиз занял важное место в её дискографии.

Песня «Париж-Москва» вышла в декабре 2025 года. Артистка подчеркнула, что гордится этой работой и считает её значимым этапом в своей карьере.

