Известная советская поэтесса стала народной артисткой России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении поэтессе Ларисе Рубальской звания народной артистки России. Награда присуждена за вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность.

© Соцсети Ларисы Рубальской

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Рубальская известна как автор текстов для популярных эстрадных песен, которые исполняли ведущие артисты страны. Её стихи легли в основу композиций для Аллы Пугачёвой, Филиппа Киркорова и Иосифа Кобзона. Среди наиболее известных песен на её слова — «Напрасные слова», «Странная женщина» и «Транзитный пассажир», которые стали заметной частью российской поп-музыки.

Поэтесса начала творческий путь в советское время и со временем стала одним из самых востребованных авторов текстов для эстрады. Её работы отличает лиричность, простота и узнаваемая интонация, благодаря чему многие песни на её стихи получили широкую популярность и остаются востребованными у слушателей.

