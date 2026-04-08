Савичева вновь уколола «неблагодарную» Полину Гагарину

Певица Юлия Савичева раскритиковала коллегу Полину Гагарину за нежелание вспоминать участие в проекте «Фабрика звёзд». Артистка заявила, что считает такое отношение проявлением неблагодарности к шоу, которое дало старт её карьере.

Юлия Савичева и Полина Гагарина познакомились во втором сезоне «Фабрики звёзд», продюсером которого выступал Максим Фадеев. Победу тогда одержала Полина Гагарина. Впоследствии Юлия Савичева представила Россию на конкурсе «Евровидение», куда, по её словам, также стремилась попасть коллега, решившая в тот период строить карьеру независимо.

Я берегу воспоминания о «Фабрике звёзд». Для меня это определённый момент жизни, который сделал меня известной на всю страну. Ни в коем случае нельзя это забывать, как, например, это делает Гагарина. Она не любит обсуждать «Фабрику» и вспоминать, что она там была.

Слова артистки прозвучали в репортаже телеканала «Жара».

Несмотря на критику, Юлия Савичева признаёт, что считает Полину Гагарину самым успешным артистом своего сезона. При этом певицы давно не поддерживают общение. По словам Юлии Савичевой, причина в различии характеров — она называет себя энергичной и позитивной, тогда как Полину Гагарину — более холодной.

Обе исполнительницы добились значительных успехов: Полина Гагарина со временем стала одной из главных поп-звёзд страны и также выступила на «Евровидении». Юлия Савичева выпустила девять студийных альбомов и неоднократно становилась лауреатом различных российских премий.

