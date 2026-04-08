Леди Гага записала дуэт с рэпершей Doechii для сиквела «Дьявол носит Прада»

Американская певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) объединилась с хип-хоп-исполнительницей Doechii для записи композиции Runway. Новинка войдёт в саундтрек фильма «Дьявол носит Prada 2». Песня уже прозвучала в финальном трейлере картины, но официально на стриминговых платформах пока не представлена.

Название трека отсылает к культовому журналу из вселенной оригинальной ленты. Ожидается, что Runway будет выпущена в ближайшее время. Параллельно стало известно, что сама Леди Гага появится в фильме в эпизодической роли, однако подробности её персонажа не раскрываются.

Первая часть фильма «Дьявол носит Prada» вышла в 2006 году и была снята по одноимённому роману Лорен Вайсбергер. В центре сюжета — история молодой ассистентки и её строгой начальницы, которых сыграли Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип. Сиквел продолжит линию противостояния героинь, а также затронет тему кризиса печатных медиа и перехода индустрии в цифровую эпоху.

Премьера «Дьявол носит Prada 2» запланирована на конец апреля. К своим ролям вернулись также Эмили Блант и Стэнли Туччи, а постановкой вновь занимается режиссёр Дэвид Фрэнкел. Сиквел будет посвящён борьбе за сохранение журнала Runway и противостоянию героинь на фоне изменений в медиаиндустрии.

Рэперша Doechii получила широкую известность в 2024 году после выхода альбома Alligator Bites Never Heal, который добился заметных коммерческих успехов и попал в чарты, включая Billboard 200. В 2025 году артистка стала лауреатом премии «Грэмми» в категориях «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее рэп-исполнение».

Леди Гага выпустила альбом Mayhem: привычная экспрессия в обновлённом рок-звучании