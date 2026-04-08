Рэпер 50 Cent расскажет свою историю в новом документальном сериале

Рэпер и продюсер 50 Cent станет героем собственного документального проекта. Трёхсерийный фильм проследит его путь от детства в Куинсе до мировой славы в хип-хопе, а затем — к статусу предпринимателя и влиятельной фигуры в киноиндустрии. Отдельное внимание уделят его компании G-Unit Film & Television и роли 50 Cent как медиапродюсера.

© Nicolas Richoffer / WikiMedia Commons

Сообщается, что проект представит его историю «через откровенный и личный взгляд». Сериал выйдет на платформе Hulu в формате трёх эпизодов. Режиссёром выступит Мандон Ловетт, известный по документальному фильму о French Montana. Продюсером проекта выступит Патрик Альтем, продюсер, специализирующийся на музыкальных и биографических документальных проектах, сообщает Deadline.

50 Cent также продолжает работать в кино и на телевидении. Он остаётся исполнительным продюсером сериала «Власть» и готовится к съёмкам в перезапуске «Уличного бойца», где исполнит роль Балрога и, по его словам, выполнит все трюки самостоятельно.

