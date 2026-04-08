Культовый альбом Бейонсе об измене Jay-Z выйдет как сборник колыбельных

К десятилетию выхода альбома Бейонсе Lemonade готовится его новая версия в формате детских колыбельных. Пластинка под названием Lullaby Renditions of Beyoncé’s Lemonade выйдет 10 апреля и станет переосмыслением одного из самых знаковых релизов певицы, превратив его в спокойную инструментальную подборку.

© Соцсети Бейонсе

Альбом Lemonade, выпущенный в 2016 году, считается важной вехой в карьере Бейонсе. Релиз посвящён её переживаниям, связанным с изменой её супруга Jay-Z, на которую Бейонсе намекала в своих текстах. Пластинка получила признание критиков, выиграла несколько премий «Грэмми» в основных категориях и возглавила чарты.

Новая версия от проекта Rockabye Baby будет полностью повторять оригинальный треклист, но без вокала — вместо него звучание будут создавать мягкие инструменты, включая колокольчики и ксилофон. Как отмечает Billboard, подобный формат уже применялся к другим культовым альбомам, включая What’s Going On Марвина Гэя и The Miseducation of Lauryn Hill Лорин Хилл.

Проект был впервые анонсирован в конце марта — тогда бренд представил анимационное видео на трек Hold Up, в котором сюжет оригинального клипа был переосмыслен в более спокойной, детской манере. Визуальный ряд с участием фирменного медвежонка Rockabye Baby отсылает к атмосфере оригинала, но подаёт её в формате расслабляющей сказочной истории.

Обложка релиза также повторяет эстетику оригинального Lemonade. На ней изображён медвежонок в образе, отсылающем к фирменному стилю Бейонсе, но в более мягкой и дружелюбной интерпретации, ориентированной на детскую аудиторию.

