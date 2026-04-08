Тейлор Свифт вдохновила создателей нового ужастика с Энн Хэтэуэй

Режиссёр Дэвид Лоури рассказал, что вдохновлялся творчеством Тейлор Свифт при работе над сюрреалистичным ужастиком «Мать Мария». По его словам, команда неоднократно пересматривала запись её концертного фильма Reputation. Лоури отметил, что обсуждения, связанные со Свифт, занимали значительную часть подготовки.

Лоури подчеркнул, что концертный фильм Свифт помог решить практические задачи. Команда разбирала выступления из тура Reputation покадрово и оценивала стоимость визуальных эффектов. Такой подход позволил понять, как снять масштабное стадионное шоу при ограниченном бюджете. Режиссёр прямо назвал Reputation Stadium Tour ориентиром при планировании, передаёт Hollywood Reporter.

По его словам, при создании образа героини он ориентировался на гипотетический образ Свифт через 10–15 лет.

Влияние Свифт отразилось и на атмосфере съёмок. После завершения работы Энн Хэтэуэй подарила режиссёру браслет с надписью Anti-Hero в честь песни с альбома Midnights. Лоури также рассказал, что вместе с актрисой посетил концерт тура The Eras Tour в Европе.

Главную роль в фильме исполнила Энн Хэтэуэй. Её героиня — поп-звезда, сочетающая черты Леди Гага и Свифт. По сюжету она срывает тур и отправляется к старой подруге и дизайнеру, роль которой сыграла Микаэла Коэл.

Музыку для фильма написали Джек Антонофф и Charli XCX. Некоторые песни исполнит сама Хэтэуэй. В актёрский состав также вошли FKA twigs, Хантер Шафер и Кайя Гербер. Премьера Mother Mary в ограниченном американском прокате запланирована на 17 апреля, широкий релиз — на 24 апреля.

