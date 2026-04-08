«Прилетело много хейта»: Мари Краймбрери поплатилась за дерзкое решение

Певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) призналась, что долго не решалась вернуться к танцам из-за страха критики. После многолетнего перерыва артистка сомневалась в своих силах и ожидала негативной реакции аудитории. По её словам, опасения оказались небезосновательными: часть зрителей действительно восприняла изменения в её выступлениях резко.

© Соцсети артистки

Да, я была уверена, что уже спустя 15 лет у меня это получается плохо и делать мне это незачем. И была уверена, что меня будут ранить комментарии, которые мне будут писать под видео, что я это плохо делаю, что у меня не получается. И в итоге, кстати, так и было.

Несмотря на волну критики, именно танцевальные и «цирковые» элементы со временем стали узнаваемой частью её шоу. Как отмечает «Пятый канал», сначала зрители активно критиковали такие номера, однако позже они превратились в ключевую особенность проекта и помогли певице пережить творческий спад.

Интерес к танцам у Краймбрери появился задолго до музыкальной карьеры. Она мечтала стать хореографом. Однако после серьёзной спортивной травмы ей пришлось отказаться от этой цели и сосредоточиться на музыке.

Парящий Билан и лев на сцене: чем удивило новое шоу Мари Краймбрери