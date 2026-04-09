«Ты обалдела?!»: Ольга Бузова в шоке с дерзкого хода Инстасамки

Певица Ольга Бузова заявила у себя в соцсетях, что только сейчас заметила сообщения от Инстасамки с предложением записать совместный трек. По словам артистки, из-за плотного графика она просто не успевала проверять переписки, поэтому пропустила инициативу коллеги.

© Соцсети Ольги Бузовой

Ранее Инстасамка рассказала, что уже написала свою часть композиции и ждёт куплет от Бузовой. Более того, она публично анонсировала возможный фит ещё 26 марта и даже пыталась привлечь внимание певицы через соцсети.

В ответ Ольга Бузова извинилась за задержку и дала понять, что не исключает сотрудничества. Она отметила, что хит — это всегда хорошо, особенно если в записи участвуют «две легенды», и пообещала вернуться с решением после загруженных выступлений.

При этом реакция артистки оказалась куда эмоциональнее, чем можно было ожидать, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Инстасамка несколько недель назад запустила новость, как будто бы уже есть песня, отметила меня. И в итоге сегодня я получаю новость, что она выставляет уже в интернет, мол: Оля, отреагируй на моё сообщение. Я сначала такая: «Ты обалдела?!», ну как бы без меня... А тут с человеком я прекрасно провела время в Китае, она показала себя с очень хорошей стороны, и тут такая наглость — без меня меня уже в хит вписать. А потом подумала: это же так круто, молодёжь дерзкая, наглая, берёт что хочет.

Отдельно Бузова вынесла вопрос на суд аудитории. В соцсетях она поинтересовалась у подписчиков, стоит ли ей вообще записывать фит с Инстасамкой. Пока окончательного решения нет — певица призналась, что хочет сначала подумать и послушать материал.

