Объявлены победители премии «Жара»: Киркоров стал «Артистом года»

В Москве на площадке Live Arena прошла музыкальная премия «Жара», объединившая представителей российской сцены. На ковровой дорожке и сцене появились Ани Лорак, Ольга Бузова, Клава Кока и другие артисты.

В этот вечер внимание привлекли не только победители, но и происходящее на сцене. Клава Кока исполнила номер «Как я люблю тебя» на фортепиано, посвятив его своему жениху Диме Масленникову. В своих соцсетях артистка отмечала, что ещё год назад они скрывали отношения, а теперь могут спокойно появляться вместе.

Главные награды распределились между ключевыми фигурами индустрии. «Артистом года» стал Филипп Киркоров, «Певцом года» — Сергей Лазарев, «Певицей года» — Люся Чеботина. «Радиоартистом года» признали Ани Лорак, а статус «Медиа-артиста десятилетия» получила Ольга Бузова.

Среди лауреатов также Алсу («Возвращение года»), Стас Михайлов («Легенда шоу-бизнеса») и Валерия («За вклад в искусство»). За вклад в индустрию наградили продюсерский центр Игоря Матвиенко. «Легендой поп-культуры» стала казахская группа A’Studio.

«Песней года» признан трек Вани Дмитриенко «Шёлк», «Альбомом года» — работа ANNA ASTI «Высшие силы», а «Интернет-хитом года» — композиция Sabi и MIA BOYKA «Базовый минимум». В других номинациях отметились Мари Краймбрери, Дима Билан и Zivert, а лучшей коллаборацией признан дуэт Мота и Егора Крида.

Премия «Жара» была учреждена в 2017 году предпринимателем и продюсером Эмином Агаларовым. Со временем она закрепилась как ежегодное событие, объединяющее вручение наград, концертные выступления и шоу.

