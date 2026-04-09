Любимцы девочек из нулевых объявили о возвращении на сцену

Группа «Корни» объявила о планах вернуться на сцену и отметить 25-летие коллектива большим концертом. Анонс прозвучал на премии «Жара».

© Соцсети группы «Корни»

Солист Алексей Кабанов заявил, что группа намерена вернуть популярность, сопоставимую с периодом 2000-х. В ближайших планах — участие в трибьюте группы «Любэ» с исполнением одной из их песен, а также подготовка юбилейного шоу.

Мы ещё будем выступать, покажем, что ещё есть порох в пороховницах. А из далеко идущих планов — отмечать большим концертом 25-летие группы «Корни». Наша сила в музыке и Игоре Матвиенко, который написал классные песни, которые сейчас поёт народ, они до сих пор актуальны. Люди приходят на наши концерты.

Слова артистов передаёт «Газета.Ru».

Группа «Корни» сформировалась в 2002 году в рамках проекта «Фабрика звёзд», где в первом сезоне одержала победу. В числе главных хитов коллектива — «Я теряю корни», «Ты узнаешь её» и «Плакала берёза», закрепившие за группой статус одного из самых узнаваемых бойз-бендов начала 2000-х.

В последние годы «Корни» заметно сократили публичную активность, однако на фоне интереса к артистам «нулевых» заявили о возвращении. Ранее о возрождении активности объявили и другие участники той музыкальной эпохи, включая проект «БиС». Участники «Чай вдвоём» также обсуждают возможность воссоединения.

Мужской дуэт «БиС» объявил о воссоединении