На экс-участника «На-На» Соколова напали: били по сокровенному

Бывший солист группы «На-На» Паша Соколов поделился историей о том, как однажды его прямо на сцене ударила поклонница, доведённая до эмоционального срыва. По словам артиста, он отнёсся к ситуации спокойно и не стал обращаться в правоохранительные органы.

© Соцсети Павла Соколова

Поклонница вышла на сцену и ударила в пах, приревновав. Поржал только. Охрана сразу её утащила. Ничего не сделал. А что я могу сделать? Уже долбанули — пришлось перетерпеть.

Артист отметил, что подобные эпизоды в его практике случались и ранее, хотя не всегда доходили до физического столкновения. Слова Соколова передаёт «Пятый канал».

Группа «На-На» была создана в начале 1990-х годов продюсером Бари Алибасовым и стала одним из первых российских бойз-бэндов. Коллектив быстро приобрёл популярность и на протяжении многих лет оставался заметным явлением отечественной поп-сцены, вызывая одновременно и интерес публики, и споры среди критиков.

Павел Соколов присоединился к «На-На» в конце 1990-х годов и входил в состав коллектива до 2008 года, после чего покинул группу и занялся сольной карьерой. Сегодня он продолжает выступать сольно, сохраняя связь с музыкальной индустрией, и периодически участвует в концертных проектах, связанных с наследием группы.

Несмотря на изменения в составе, «На-На» продолжают существовать и гастролировать, оставаясь узнаваемым брендом российской поп-музыки 1990-х.

