Nine Inch Nails выпустят альбом с немецким продюсером Boys Noize

Группа Nine Inch Nails и немецкий продюсер Boys Noize (настоящее имя — Алекс Ридха) объединились в проект Nine Inch Noize и объявили о совместном альбоме, который выйдет 17 апреля. Также они выступят под этим названием на фестивале Coachella на сцене Sahara в ближайшие выходные. Новый релиз музыканты обозначают как Halo 38.

Сотрудничество Nine Inch Nails и Boys Noize развивается уже несколько лет. Продюсер участвовал в переработке саундтрека к фильму «Претенденты», работал над музыкой к проекту «Трон: Арес», а также выступал на разогреве в туре Nine Inch Nails. В рамках выступлений музыканты исполняли совместные ремиксы на сцене, и часть этих материалов может войти в новый альбом.

Nine Inch Nails — культовый коллектив, основанный Трентом Резнором в конце 1980-х годов и оказавший значительное влияние на индустриальную и альтернативную музыку. В последние годы группа работала над саундтреками к фильмам, в том числе в тандеме с Аттикусом Россом. Их совместный трек As Alive As You Need Me To Be получил премию «Грэмми» в категории «Лучшая рок-песня» в феврале 2026 года.

Последние студийные релизы Nine Inch Nails выходили в формате саундтреков и мини-альбомов, включая работу над проектами для фильмов и сериалов, тогда как полноценные альбомы группы выпускаются с большими перерывами. В 2020-х музыканты сосредоточились на киномузыке и коллаборациях, сохраняя при этом ключевое место на альтернативной сцене, сообщает Variety.

