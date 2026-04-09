Zivert и Uma2rman выступят на летнем фестивале под открытым небом

Фестиваль «Солома» раскрыл первых участников: в этом году на сцене выступят Zivert и Uma2rman. Мероприятие пройдёт 27 и 28 июня в кинопарке «Москино». Организаторы обещают насыщенную программу и постепенное объявление новых артистов.

© Соцсети Zivert

Гостей ждут не только концерты. В программе также заявлены мастер-классы, иммерсивные шоу, квесты, фотозоны, экскурсии и участие в постановочных съёмках. Фестиваль, начавшийся 11 лет назад с камерных выступлений, за это время вырос до полноценного музыкального события с крупными хедлайнерами. Анонс состоялся в социальных сетях организатора фестиваля — телеканала «Москва 24».

Выступление Zivert пройдёт на фоне её активного концертного периода и популярности треков «Банк» и «Эгоистка». Uma2rman, в свою очередь, недавно оказались в центре внимания благодаря трибьют-проекту «Звёзды считают нас», который вышел в двух частях. Первая половина была опубликована 15 августа 2025-го, вторая совсем недавно — 2 апреля. В записи приняли участие Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Дима Билан, Мот, Хабиб, Artik & Asti и другие артисты, переосмыслившие главные хиты группы.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу: входной стоит 2000 рублей, абонемент на оба дня — 3500.

