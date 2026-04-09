В Москве выступит всемирно известный диджей

В Москве готовится крупная электронная вечеринка, которая состоится 24 апреля. Хедлайнером станет проект Art Department — один из заметных игроков мировой клубной сцены. Выступление пройдёт на площадке ДК «Альфа Кристалл», старт намечен на 22:00.

За псевдонимом Art Department стоит канадский диджей и продюсер Джонни Уайт — основатель лейбла No.19 Music. За годы карьеры он выступал на крупнейших фестивалях, включая Coachella, Movement и Lollapalooza. Также Уайт был резидентом культового клуба DC-10 на Ибице. В его активе — релизы на лейбле Crosstown Rebels и сотрудничество с ведущими артистами электронной сцены, сообщается в пресс-релизе.

Широкой аудитории проект известен по треку Without You, который стал хитом танцполов по всему миру. Альбом The Drawing Board в своё время признали одним из ключевых релизов электронной музыки, а сам проект неоднократно попадал в рейтинги лучших по всему миру.

В лайнапе заявлены Art Department, Geju и ещё один секретный артист.

