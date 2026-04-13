Неудобный вопрос Путину, роман с подростком: в чём признался Сергей Шнуров

13 апреля исполняется 53 года Сергею Шнурову — эпатажному рок-музыканту, защитнику русского мата, художнику и политику. В честь дня рождения артиста «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из его биографии и рассказывает, чем артист удивил Владимира Путина, почему он держит дома щегла и зачем распустил «Ленинград» в зените славы.

Шнуров несколько раз поступал в немузыкальные вузы

Музыка не сразу стала для Шнурова основным способом заработка. На самом деле артист предпринимал несколько попыток получить образование. Сначала он начал учёбу в Ленинградском инженерно-строительном институте: Шнуров прошёл подготовку и поступил, но решил не доучиваться и перевёлся в Реставрационный лицей. Этот выбор оказался более удачным: музыкант закончил учреждение и получил специальность реставратора по дереву 4-го разряда.

Но и на этом Шнуров не остановился и поступил в Теологический институт на факультет философии. Правда, как он объяснил в интервью «Снобу» в 2022-м, это тяжело назвать осознанным решением.

Скорее это было стечение обстоятельств. Движение неопытной души восемнадцати лет. В девяностые на книжных развалах ничего не было, кроме книг по философии и какой-нибудь «Розы мира» Даниила Андреева. Система советских ценностей рухнула, денег не было, заработать их было негде. Народ стал метаться в поиске духовных координат и новых пастырей. Просто прорвало плотины. Все ломанулись кто куда. Кто в эзотерику, кто в философию, кто в церковь… В двадцать лет меня тоже что-то влекло, но что и куда – не очень понятно.

Шнуров оставил институт не по собственному желанию, а из-за рождения дочери. Артист нуждался в заработке, поэтому стал соглашаться на подработки грузчиком, сторожем, столяром и даже дизайнером.

Шнуров — единственный постоянный участник «Ленинграда»

Сергей Шнуров собрал «Ленинград» в 1997 году и с тех пор не раз распускал прославленный коллектив. Впервые новость о распаде появилась в декабре 2008 года: тогда оставшиеся участники решили запустить новый проект «Рубль». Успеха тот не добился, и в 2010 году «Ленинград» возродился с новым составом. В 2019-м Шнуров вновь устал от своего детища и отправился в якобы прощальное турне, но в 2022-м группа вернулась к студийной работе и объявила несколько концертных дат.

С тех пор «Ленинград» регулярно выпускает новые песни, а выступает уже реже и только на больших площадках. В ноябре 2025 года Шнуров ответил на вопрос о причинах сокращения концертной деятельности в эфире радио «Комсомольская правда».

Я понял, что если буду продолжать такую же интенсивную концертную деятельность, то просто сойду с ума. Заходя в гримерку, я смотрел на людей, которые меня тогда окружали, и понимал, что мне больше с ними не очень хочется пить. И на этом я поставил точку. Вернулся не ради денег, мною движет скорее ощущение необходимости моего выступления

«Ленинграду» принадлежит рекорд посещаемости известного стадиона

Хотя на первый взгляд может показаться, что группа «Ленинград» записывает маргинальные песни для особой публики, коллектив пользуется большой популярностью. 19 октября 2018 года «Ленинград» вышел на сцену «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге, а днём позже появилась новость, что коллектив побил рекорд посещаемости на стадионе. На концерт пришло больше 65 тысяч человек. На тот момент это было крупнейшим результатом в российской истории, но с тех пор рекорд побили рэпер Баста и поп-группа «Руки Вверх!», устроившие масштабные шоу в «Лужниках».

Шнуров активно выступает в защиту русского мата…

Одни музыканты выступают за чистоту русского языка и истребление иностранных слов, но Сергея Шнурова волнует другое. На протяжении четверти века на сцене артист открыто высказывается в поддержку мата и считает его лучшим способом описывать русскую действительность. Беседуя с изданием Hello! в марте 2026 года, Шнуров даже заявил, что его травмирует неправильное использование бранных слов.

Наш язык в целом стал неточен. И это касается не только мата. Неуместно упоминают героев, муз, цитаты. Вставляют не по делу Мельпомену, даже не подозревая, что это муза трагедии, а не просто муза. Артисту понравилось слово, срифмовалось с другими — и ладно. Так происходит и с матом. Болезнь косноязычия. Мне очень обидно. За наш мат, за русский язык в целом.

Любовь Шнурова к мату проявилась особенно ярко в декабре 2020-го. Музыкант стал одним из гостей итоговой пресс-конференции, главным спикером которой был Владимир Путин. Шнуров поинтересовался у президента, как описывать российскую действительность, не используя мат. Политик напомнил, что в советских фильмах и классических романах нет нецензурной лексики, и призвал использовать их как речевой ориентир. Затем Путин поблагодарил Шнурова за то, что он не использовал мат во время своей речи.

Сергей Шнуров на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 17 декабря 2020 года

… и за запрет спорта

Конечно, здоровый образ жизни мало вяжется со сценическим имиджем Шнурова, но музыкант придерживается антиспортивной позиции и в повседневности. Например, в октябре 2025 года артист даже заявил ТАСС, что спорт следует запретить.

Если мы говорим про спорт — это самое вредное. От алкоголя можно избавиться, а от спорта — нет. Посмотрите на профессиональных спортсменов, они "дико больные" люди, которые не могут отказаться от физических нагрузок. Если бы я возглавил цензурный комитет, первым делом запретил бы спорт. И знаете, что бы произошло? Все бы сразу начали заниматься спортом.

Тем не менее в силу возраста Шнуров всё же начал делать утреннюю зарядку и заниматься на домашнем тренажёре для гребли. Музыкант объяснил это желанием «не гадить под себя».

Шнуров пробовал себя в визуальном искусстве и политике

Музыка — далеко не единственное, в чём Сергей Шнуров пробовал силы. Например, артист пытался заниматься политикой, хотя в начале карьеры даже об этом не задумывался. В 2020 году Шнуров вошёл в либерально-консервативную партию «Роста» и даже выдвигался в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Как Шнуров сообщил «Интерфаксу», он переосмыслил свою жизнь и теперь захотел прицельно «заняться культурой». Тогда же артиста пригласили на должность генерального продюсера телеканала RTVI, но в 2022-м он покинул пост. Партия «Роста» была ликвидирована в 2025 году.

С политической карьерой не задалось, но Шнуров сумел заявить о себе и в роли художника. С февраля по апрель 2017 года в петербургском музее современного искусства «Эрарта» прошла его выставка, озаглавленная «Ретроспектива брендреализма». Брендреализм — это выдуманное Шнуровым художественное направление: оно описывает реальность, которую формируют модные бренды. Примечательно, что сам артист не представил на выставку ни одного экспоната собственного авторства: ему принадлежат лишь концепции и идеи, реализованные неназванными творцами.

Шнуров был четырежды женат и дал сыну необычное имя

Несмотря на творческий образ дебошира и хулигана, Шнуров не отличается разгульной личной жизнью. Известно, что артист был четырежды женат, но каждый из его романов продлился не меньше трех лёт. Впервые Шнуров связал себя узами брака с однокурсницей Марией Исмагиловой: их официальные отношения продлились с 1992-го по 1996 год. Спустя три года артист взял в жёны музыкального менеджера Светлану Костицыну, но и этот брак развалился спустя три года.

В 2002 году артист начал встречаться с актрисой Оксаной Акиньшиной — на момент начала отношений ей было всего 15. Шнуров был в два раза её старше, поэтому общественность и жёлтая пресса пристально следила за этой историей. Их роман продлился пять лет, но к браку не привёл. Но в 2010 году Шнуров женился на женщине по имени Матильда Мозговая. Их союз продержался до 2016 года. В последний раз Шнуров вступил в брак с Ольгой Абрамовой, их разница в возрасте составила 18 лет. Они жили в браке с 2018-го по 2024: причина развода публично не оглашалась. О личном статусе Шнурова сегодня ничего неизвестно.

Сергей Шнуров с Оксаной Акиньшиной, 2005 год

Артист также воспитывает четырёх детей. В 1993 году у него родилась дочь Серафима, а в 2000-м — сын по имени Аполлон. Как Шнуров рассказывал впоследствии, он выбрал имя в честь поэта Аполлона Григорьева, творившего в середине XIX-го столетия. В 2021-м и 2022-м Шнуров вновь стал отцом, но как зовут его сыновей от Ольги Абрамовой, неизвестно.

Дома у Шнурова живут семь кошек и одна птица

Лидер «Ленинграда» никогда не скрывал своей увлечённости домашними животными: в 2017-м он даже стал ведущим телепрограммы «Главный котик страны» на Первом канале. В рамках документального проекта музыкант путешествовал по России, рассказывал о кошачьих традициях и записывал интервью с хозяевами по всей стране. Сам Шнуров в 2024 году раскрыл, что у него шесть котов и одна кошка.

Кошки — это ещё и куча денег. Они абы что не едят, питание для них стоит дорого, а их туалет ещё дороже. Вот и приходится выпускать альбомы…

В том же интервью для издания «7 дней» Шнуров рассказал о домашнем щегле по кличке Виктор. По словам артиста, птица поёт настолько красиво, что больше никто дома этого не делает — даже сам Шнуров.

Шнурова сравнивали с Высоцким

Лидер «Ленинграда» — далеко не единственный обладатель харизмы и рычащего вокала в истории российской музыки. Как-то раз актёр и режиссёр Иван Дыховичный, работавший со Шнуровым в фильме «Европа — Азия» (2008), сравнил коллегу и друга с бардом Владимиром Высоцким. И не просто сравнил, а назвал современника «реинкарнацией» советского артиста. Дыховичный был знаком с ними обоими, но сам Шнуров не был в полной мере уверен в точности сравнения.

Высоцкий более объемный поэт. И то, что он сделал, даже просто по количеству ролей в кино, по количеству песен, которые он сочинил, мы тут даже равняться не можем. И потом у нас все-таки очень разные поэтические приемы. Мою генеалогию можно проследить скорее от какой-нибудь блатной песни. У Высоцкого есть блатные песни, но их не очень много.

Тем не менее Шнуров всё же принял участие в организации концерта «Высоцкий. Высота». Артист появился в виде цифрового аватара и исполнил песню «Баллада о любви». Шнуров согласился на участие в проекте по уговорам актёра Леонида Ярмольника, хотя сам посчитал идею голографического концерта «жуткой». Слова музыканта передало «Радио Комсомольская Правда» в ноябре 2025 года.

