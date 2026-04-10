Счастливый трек стал хитом, попав в мелодраму «Твоё сердце будет разбито»

Песня «Ты случилась» российского исполнителя Мартина вышла в 2025 году, но получила огромную популярность лишь год спустя. Композиция прозвучала в саундтреке фильма «Твоё сердце будет разбито», который собрал больше 200 миллионов рублей только за первую неделю. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Мартин — «Ты случилась»: текст песни

Вступление:

Быть с тобой ― будто самый лучший сон

Я не верю, что со мной, да, ты случилась

Быть с тобой, но прощаться с головой

Я не верил, что со мной можешь ты случиться

Куплет:

Всё в тебе нравится, я хочу в тебя вглядываться

Каждый сантиметр тебя заставляет плавиться

Мне нету разницы, что судьбой мне достанется

Мне уже прислали тебя, с остальным справимся

Знаешь, ты ― 100 и 100, только ты ещё прекрасней

Ты звучишь как классика среди современной массы

Ты как лучшее кино, ты как красное вино

Годы так быстро бегут, ты станешь лучше всё равно

Быть с тобой ― будто самый лучший сон

Я не верю, что со мной, да, ты случилась

Быть с тобой, но прощаться с головой

Я не верил, что со мной можешь ты случиться

Припев:

А-у-у-у-у-у

Я кричу тебе на всю: «Помоги мне, я тону!»

А-у-у-у-у-у

Больше думать не могу ни о чём, кроме тебя (У-у)

Куплет:

Ты как картины в галерее, но мне не станет скучно

Ты как снег в этом апреле, типа я не равнодушен

Я оставлю все дела, отключу все телефоны

Я смотрю лишь на тебя, как и все в нашем районе (О да)

Переход:

Быть с тобой ― будто самый лучший сон

Я не верю, что со мной, да, ты случилась

Быть с тобой, но прощаться с головой

Я не верил, что со мной можешь ты случиться

Припев:

А-у-у-у-у-у

Я кричу тебе на всю: «Помоги мне, я тону!»

А-у-у-у-у-у

Больше думать не могу ни о чём, кроме тебя (У-у)

А-у-у-у-у-у

Я кричу тебе на всю: «Помоги мне, я тону!»

А-у-у-у-у-у

Больше думать не могу ни о чём, кроме тебя (У-у)

Мартин — «Ты случилась»: история создания

Михаил Смирнов, он же Мартин — российский певец, музыкальный продюсер и автор песен. Своё сценическое имя он взял в честь лидера группы Depeche Mode Мартина Ли Гора и признавался, что изначально так его хотели назвать родители. В детстве он участвовал в шоу «Голос. Дети» и представлял Россию на «Детском Евровидении 2015». Тогда 12-летний артист исполнил песню «Мечта» и занял шестое место из 17.

Песня «Ты случилась» была написана самим Мартином. Изначально артист планировал выпустить мини-альбом «Пока лето не кончилось» с тремя треками, но в студии у него родилась ещё одна мелодия. Он сочинил припев буквально за полчаса, и песня была готова в тот же день. Поначалу Мартин отнёсся к ней без энтузиазма, но по прошествии времени поверил в её скрытый потенциал. Так появилась композиция «Ты случилась», которая позже стала самым прослушиваемым треком в этом релизе.

В своих соцсетях Мартин также рассказывал, что в записи трека мог поучаствовать его коллега и друг Ваня Дмитриенко. Коллаборация не сложилась, так как исполнитель хитов «Шёлк» и «Настоящая» был на гастролях. Тем не менее в августе 2025 года артисты частично исполнили её на VK Fest, когда Дмитриенко выбежал на сцену во время выступления Мартина и решил станцевать брейк-данс. Артист также отметил, что поторопился на концерт товарища вскоре после окончания собственного выступления.

Мартин — «Ты случилась»: интересные факты

В апреле 2026 года композиция впервые попала в российские чарты. Это произошло благодаря мелодраме «Твоё сердце будет разбито». Премьера фильма по мотивам бестселлера Анны Джейн состоялась 26 марта и собрала больше 200 миллионов рублей за первую неделю проката. Ко второй неделе сборы составили уже больше 500 миллионов. «Ты случилась» стала первой песней Мартина, прозвучавшей в кино.

Популярности композиции также способствовал TikTok-тренд, запущенный поклонниками артиста. Пользователи начали массово записывать ролики под строчку «Мне нету разницы, что судьбою достанется». В первом кадре пользователи появляются в одиночестве, но на словах «Мне прислали тебя, с остальным справимся» авторы роликов показывают снимки с близкими людьми, питомцами и друзьями. Сам Мартин активно делился такими видео в своих соцсетях, способствуя их популярности.

На фото: Мартин и Даниэль Вегас

Артист также устроил в Москве необычный кинопоказ. Вернувшись из тура, Мартин решил отправиться на киносеанс и лично услышать, как его трек звучит в картине. Музыкант опубликовал ссылку на показ в своих соцсетях, после чего билеты были быстро раскуплены. Когда «ты случилась» заиграла в фильме, гости показа запели её вживую: сам Мартин к ним присоединился. Ещё одним сюрпризом для поклонников стал визит Даниэля Вегаса — актёра, сыгравшего главную роль.

