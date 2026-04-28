Они скрывали это годами: Крутого и Аллегрову обвинили в плагиате у Мадонны

Российские музыканты часто открыто вдохновляются зарубежными поп-хитами, поэтому плагиат находят даже в творчестве тех, кто в нём не признаётся. Подозрения пали даже на мэтра Игоря Крутого, написавшего десятки успешных песен для российских эстрадных исполнителей. В сети давно обсуждается сходство его композиции «Свеча» с хитом La Isla Bonita зарубежной поп-звезды Мадонны. «Рамблер» послушал обе песни и теперь размышляет, могло ли произойти заимствование.

История композиций

Песня Мадонны La Isla Bonita была записана в 1986 году и попала на альбом True Blue, вышедший тогда же. Эмоциональная баллада рассказывает о вымышленном острове Сан-Педро в Испании. По словам Мадонны, она хотела посвятить песню знакомым латиноамериканцам.

Автором аранжировки выступил композитор Патрик Леонард, работавший с Мадонной прежде. Музыкант также сотрудничал с Майклом Джексоном и изначально предлагал демоверсию La Isla Bonita королю поп-музыки, но тот от неё отказался. За лирику отвечала сама Мадонна. Композиция в её исполнении стала хитом и с тех пор не раз попадала в списки лучших песен во всей дискографии Мадонны. По оценкам множества музыкальных критиков, La Isla Bonita повлияла на популярность латинской поп-музыки среди публики и артистов США. За рубежом были записаны несколько официальных кавер-версий. К примеру, La Isla Bonita официально вошла в репертуар испанской артистки Бьянки и француженки Ализе.

Игорь Крутой написал «Свечу» для певицы Ирины Аллегровой, с которой часто сотрудничал. Автором лирики выступил Игорь Николаев. Композиция вышла в 1994 году на альбоме «Суженый мой», ставшем вторым в дискографии певицы. Песня полюбилась поклонникам Аллегровой, но не стала широко известным всероссийским хитом.

Был ли плагиат: слушаем треки

Если рассматривать взаимоотношения композиций с точки зрения хронологии, то Мадонна определённо побеждает. К тому же песню можно смело назвать хитом, так что Крутой вполне имел возможность её услышать и вдохновиться.

Хотя мелодии двух композиций отличаются, в них действительно используются схожие ходы. Например, в «Свечке» с первых секунд можно услышать партию испанской гитары. Общий ритм и размер композиции так же схожи, хотя и не копируют друг друга.

А вот с точки зрения лирики и вокального исполнения композиции не стоит сравнивать: хотя Аллегрова тоже предаётся мечтаниям, её размышления связаны с одиночеством и ушедшей любовью, а не райским островом на югах. Игорь Крутой вполне мог вдохновиться песней Мадонны и создать нечто наподобие, но говорить о стопроцентном плагиате сложно.

Зарубежная артистка не делала обвинительных заявлений, но Ирина Аллегрова однажды всё же прокомментировала потенциальную возможность кражи, хотя и другой композиции. В интервью газете «Все каналы ТВ» в 2002 году артистка отметила сходство «Незаконченного романа» с композицией Тото Кутуньо Soli. Эту песню также написал Игорь Крутой.

Раньше я ни разу не говорила Крутому, что воровать нехорошо. Наверное, я просто тогда была слабее, чем сейчас. Позже я говорила ему об этом, правда, не такими резкими словами. Но как я поняла, Игорь Яковлевич уже давно знает о схожести мелодий этих песен. Считаю ли я, что он своровал это умышленно? Почему нет?

После этих слов артисты продолжили сотрудничество. Сам Крутой о подозрениях в плагиате не высказывался.

Примечательно, что хитом La Isla Bonita также мог вдохновиться Сосо Павлиашвили. В 1993 году грузинский артист написал композицию «Так проходит жизнь моя», которая вошла в репертуар Ирины Понаровской. Меланхоличный трек тоже строится вокруг партии испанской гитары, под которую артистка печально рассуждает о постоянных разъездах и путешествиях. Первые ноты куплетов отдалённо напоминают пение Мадонны, но в отличие от зарубежной коллеги, Понаровская поёт на повышение, тем самым усиливая эмоциональное напряжение. Вокал американской артистки остаётся на одном уровне, придавая партиям мечтательности.

Впрочем, вопросы об оригинальности можно с тем же успехом предъявить и Мадонне. Пользователи Интернета то ли в шутку, то ли всерьёз обсуждали сходство композиции La Isla Bonita с песней Оззи Осборна I Just Want You. Чтобы услышать параллели, пользователи предложили петь хит Мадонны «медленнее и с завываниями» в стиле Оззи. Можно ли поэтому утверждать, что Аллегрова позаимствовала мотив у Князя Тьмы, — вопрос открытый.

