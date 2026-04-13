Главное в музыке: Россию захватывает шансон, Оффсета подстрелили

В России наблюдается всплеск интереса к шансону, а рэпер Offset получил огнестрельное ранение во Флориде. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Шансон стал одним из самых перспективных жанров в России

С января 2026 года в России фиксируется рост интереса к шансону. По данным сервиса «КИОН Музыка», число прослушиваний этого жанра увеличилось на 21%. Поводом для анализа послужил день рождения Михаила Круга, которому 7 апреля могло бы исполниться 64 года. Основную аудиторию составляют слушатели от 35 до 44 лет. Самым популярным треком оказалась «Джульетта и вор» в исполнении Мафика, на второй строчке Катя Огонёк с песней «Я ревную тебя», третье — у Сергея Трофимова с «Московской песней». В топ-10 также попали композиции «Владимирский централ», «Город Сочи» и другие. Лидером по любви к шансону стала Якутия, за ней следуют Краснодарский край, Свердловская и Новосибирская области, а также Москва с областью.

Рэпера Offset подстрелили у отеля во Флориде

Вечером 6 апреля на парковке возле отеляказино Seminole Hard Rock в городе Голливуд, Флорида, был ранен из огнестрельного оружия рэпер Offset, бывший участник трио Migos. Представители музыканта подтвердили, что он находится в больнице в стабильном состоянии. Полиция округа Семиноул сообщила, что травмы не представляют угрозы для жизни, и двое подозреваемых уже задержаны. Offset начинал свой музыкальный путь в группе Migos, распавшейся после гибели Takeoff в 2022 году. Как сольный исполнитель он сотрудничал с Трэвисом Скоттом и Tyga, а также состоял в браке с рэпершей Карди Би. Ранее Offset собирался провести шоу в Москве, но его отменили.

Группа «Корни» планирует вернуться с большим юбилейным шоу

Коллектив «Корни» анонсировал своё возвращение на сцену в честь 25-летия. Как заявил фронтмен Алексей Кабанов, музыканты намерены вновь обрести былую славу 2000-х. Среди ближайших задач — участие в трибьюте группы «Любэ» и подготовка юбилейного концерта. Победа в первом сезоне «Фабрики звёзд» в 2002 году принесла коллективу известность, а хиты «Я теряю корни», «Ты узнаешь её» и «Плакала берёза» закрепили его статус. После периода затишья «Корни» решили возродить активность на волне ностальгии по артистам нулевых.

Объявлены победители премии «Жара»: Киркоров стал «Артистом года»

В московской Live Arena состоялась церемония вручения музыкальной премии «Жара». На дорожке и сцене появились Ани Лорак, Ольга Бузова, Клава Кока и другие звёзды. Последняя исполнила на фортепиано композицию «Как я люблю тебя», посвятив её своему избраннику Дмитрию Масленникову. Главные награды распределились так: «Артист года» — Филипп Киркоров, «Певец года» — Сергей Лазарев, «Певица года» — Люся Чеботина. Ани Лорак признана «Радиоартистом года», а Ольга Бузова — «Медиа-артистом десятилетия». Также отмечены Алсу, Стас Михайлов, Валерия и продюсерский центр Игоря Матвиенко. Легендой поп-культуры стала группа A’Studio. «Песней года» назван трек «Шёлк» Вани Дмитриенко, «Альбомом» — пластинка «Высшие силы» ANNA ASTI, «Интернет-хитом» — композиция Sabi и MIA BOYKA. Премия существует с 2017 года.

Ларисе Рубальской присвоили звание народной артистки

Президент России подписал указ о присвоении поэтессе Ларисе Рубальской звания народной артистки РФ. Высокая награда вручена за заслуги в области культуры и длительную творческую работу. Рубальская известна как автор стихов для многих эстрадных исполнителей, включая Аллу Пугачёву, Филиппа Киркорова и Иосифа Кобзона. На её слова написаны такие хиты, как «Напрасные слова», «Странная женщина» и «Транзитный пассажир». Творческий путь поэтессы начался ещё в советские годы, и со временем она стала одним из самых востребованных авторов в российской поп-музыке. Её лиричные и простые тексты полюбились широкой аудитории.

Релиз недели

Mirèle, Глум — «Взрослей»

Инди-артистки Mirèle и Глум объединились в треке, чтобы задаться вопросом, не пора ли взрослеть. От композиции веет тревогой и меланхолией, а динамичные разносные части чередуются с более размеренными мелодиями, цепко заседающими в голове.

Материал недели

