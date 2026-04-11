Леди Гага блистает на подиуме: эти зарубежные песни нельзя пропустить

Lady Gaga и Doechii выпустили заразительный поп-хит в поддержку сиквела «Дьявол носит Прада», а канадская певица Kiesza отправилась оживать на танцпол. Холли Хамберстоун рассуждает о жестокости мира под холодный альт-поп, а рок-проект Bilmuri наоборот ищет повод радоваться жизни. «Рамблер» рассказывает об этих и других новинках зарубежной музыки.

Синглы

Lady Gaga ft. Doechii — Runway

Жанр: стильный поп для модных показов.

Поп-икона Леди Гага и молодая рэперша Доичи представили дуэтную композицию Runway. Новинка войдёт в саундтрек грядущего сиквела «Дьявол носит Прада», всемирная премьера которого намечена на 30 апреля. Удивительно, но трек начинается с отсылки на совершенно другую картину: в интро использована цитата из «Чокнутого профессора» (1996), призывающая «шагать ровно, невзирая ни на что». Сразу после начинает играть откровенно модная аранжировка, под которую Леди Гага будто сама шагает по подиуму и красуется на радость окружающим. Доичи вступает во втором куплете, но её речитатив звучит чуть мягче, чем в сольных песнях, будто растворяя едкий хип-хоп в фейерверке модного поп-звука.

Общий посыл трека прост: обе артистки чувствуют себя так, будто были «рождены для подиума». Их самоуверенность заразительна, а гладкий продакшен и прилипчивая мелодия помогут новинке закрепиться в чартах и плейлистах многих самоуверенных женщин.

Kiesza — When I’m Dancing

Жанр: воздушно-танцевальный поп.

Канадская певица Кайза представила воздушный сингл When I’m Dancing. Останется ли он самостоятельным релизом или войдёт в её следующий лонгплей, пока неизвестно. Стильный трек описывает эйфорию, накрывающую любого, кто попадёт на танцпол. Артистка детально описывает усталость после «длительного дня», на протяжении которого она пыталась «просто дышать». Теперь она твёрдо намерена «почувствовать что-то, кроме собственной глупости». Танцы помогают этого добиться, разгоняя сердце до «гневного стука» и помогая Кайзе «забыть о боли». Элегантная аранжировка с фортепиано в припеве и нежное вокальное исполнение превращают песню в идеальный гимн цариц танцпола.

Marmozets — Cut Back

Жанр: альтернативный рок.

Английская рок-группа Marmozets представила уже третий сингл в поддержку первого за восемь лет альбома. В Cut Back вокалистка Ребекка Макинтайр подумывает отстраниться от потоков информации и «пластиковых диалогов», чтобы оставаться в хорошем расположении духа. В этой позиции есть доля самообмана, свойственная людям «в розовых очках», и певица это чувствует. В её голосе то и дело начинают звучать печальные нотки, да и бодро заряженная гитарная мелодия временами уходит в минор.

Marmozets всегда были известны своей едкой язвительностью, но теперь демонстрируют осознанность на уровне более зрелых коллег по сцене. Некогда откровенно молодёжная поп-рок-группа теперь звучит как Metric, добавившие в своё звучание ядовитых гитар. Насколько удачной окажется подобная эволюция, узнаем 22 мая, когда Marmozets выпустят свой третий альбом Co.War.Dice.

Graphic Nature — Faceless

Жанр: ню-металкор.

Британская ню-металкор-команда Graphic Nature представила сингл Faceless, в котором в очередной раз подчеркнула необходимость быть открытыми и не забывать делиться чувствами. В довольно агрессивной манере вокалист Харви Фримен призывает слушателя «сорвать маску» и «ничего не бояться». Лидер команды сочетает экстремальный вокал с рэп-читкой, из-за чего Graphic Nature начинают напоминать Hollywood Undead, но без излишнего чувства собственной важности.

Фримен также напоминает, что «завтрашний день никому не обещан», и жалуется на то, что без конца «поскальзывается, пока бежит от самого себя». Бодрый гитарный звук, не дающий ни секунды передышки, дополнительно подстёгивает слушателя не бояться своих чувств и поощряет эмоциональную искренность. Если вы думали, что металкор не может заменить психотерапию, Graphic Nature способны вас удивить.

Альбомы

Holly Humberstone — Cruel World

Жанр: меланхоличный альт-поп.

Для кого: для всех, кто скучает, но не страдает по бывшим.

Английская поп-певица Холли Хамберстоун, выступавшая на разогреве у Тейлор Свифт и Оливии Родриго, представила второй студийный альбом. Релиз демонстрирует меланхоличную философию и тоску артистки на руинах неудавшегося романа. Холодное электронное звучание поддерживает её размышления, добавляя немного мелодичности и избавляя песни от излишней драматичности. Сама Хамберстоун также не спешит опускать руки и в одной из песен напоминает себе – и заодно слушателям – что каждый человек любит и испытывает боль. Симпатичная пластинка придётся по вкусу всем, кто увлекается инди-поп-музыкой и лирикой Тейлор Свифт.

Bilmuri — Kinda Hard

Жанр: позитивный металкор.

Для кого: для всех, кто радуется новому дню и живёт припеваючи.

Рок-артист Джонни Фрэнк, некогда прославившийся как фронтмен поп-панк-группы Attack Attack, представил 16-й альбом проекта Bilmuri. Помимо самого музыканта, участие в записи приняли металкор-группы A Day To Remember и Novelists, добавившие к ряду композиций несколько инструментальных партий. Несмотря на видимо грозное соседство и название, альбом не назовёшь тяжёлым. Фрэнк придерживается преимущественно жизнелюбивой концепции с ноткой юмора, поэтому Kinda Hard звучит как сборник оптимиста, взявшего в руки гитару. Релиз особенно придётся по душе тем, кто не равнодушен к творчеству коллективов Dance Gavin Dance и Eidola.