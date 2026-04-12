Крид раздаривает квартиры, Lida просыпается в грязи: новые песни

Егор Крид раздаривает квартиры и обижается на мёртвую публику, Lida просыпается на улице после бурной ночи, а Iowa попадают во власть гормонов. «Рамблер» рассказывает о самых интересных песнях, выпущенных за неделю.

© Соцсети Егора Крида

9mice, Егор Крид, madk1d, тёмный принц — Jealous

Жанр: хип-хоп.

Этой коллаборации никто не ожидал, ведь данные персонажи как будто из разных вселенных: Егор Крид — один из главных поставщиков мемов в последнее время, 9mice — участник хип-хоп-дуэта Viperr, а madk1d и тёмный принц — набирающие популярность эмо-рэперы. Их объединили чувство собственного превосходства и желание заткнуть ненавистников в новом треке Jealous. С первых секунд на слушателей обрушиваются перегруженные биты, которые порой заглушают вокал, и куча автотюна — всё в духе модного рэпа. Примечательно, что в своём куплете Егор Крид хвастается тем, что недавно подарил квартиру блогерше Диларе Зинатуллиной, и вспоминает про недавний конфликт на концерте. Тогда он остановил шоу, раскритиковав мёртвую публику. «Кто пишет, что я на всех обижаюсь, знайте: я на вас обиделся», — иронизирует Крид.

Iowa — «РПП»

© Страница Iowa в VK

Жанр: поп-рок.

Солистка группы Iowa Екатерина Иванчикова призналась, что написала эту песню на восьмом месяце беременности, находясь во власти гормонов. «Я тогда очень много ела, Лёня (муж и гитарист Iowa — прим. “Рамблера”) говорил, что я состою из шариков и что я рожу булочку с корицей. Я решила как-то это зафиксировать в песне», — сообщила артистка в соцсетях. По её словам, работа над этой композицией шла тяжело, поэтому на её создание ушло почти три года.

В тексте трека лирическая героиня сравнивает токсичные отношения с вредными сладостями, от которых она боится потолстеть. Она также заявляет, что из-за парня у неё появилось РПП — расстройство пищевого поведения. Это состояние, во время которого человек теряет здоровую связь с едой и своим телом. Агрессия композиции выражается в эмоциональном, почти надрывном вокале и обилии электрогитар в припевах.

Ay Yola — Aihylyu

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: фолк, поп.

Башкирская группа Ay Yola, прославившаяся в прошлом году благодаря синглу Homay, готовится к выпуску второго альбома. В нём коллектив продолжит рассказывать истории из народного эпоса «Урал-батыр». Первый трек с пластинки они решили посвятить Айхылу — родной сестре Хумай. Они обе дочери небесного царя птиц Самрау, но, в отличие от Хумай, матерью Айхылу стала Луна, а не Солнце. Несмотря на множество испытаний, она всё равно находит в себе силы остаться на стороне света. Женственность этой истории подчёркивается вокалом солистки Адель Шайхитдиновой, которая в куплетах показывает хрупкость и ранимость героини, а в припеве — её мощь. В песне опять можно найти смешение стилей, но большее внимание в этот раз уделено мелодичным поп-мотивам.

The Hatters, Tritia — «Прощай»

© Страница The Hatters в VK

Жанр: поп-рок.

Аккордеон в начале может немного запутать слушателей, ведь те могут подумать, что «Прощай» — это весёлая песня. На самом деле это эмоциональный трек о расставании, в котором лирический герой умоляет свою бывшую не забывать его. В треке нашли место и цыганские мотивы, за которые отвечали The Hatters, и жёсткий рок-инструментал от Tritia. Этот контраст делает трек разнообразным.

Mirèle, Глум — «Взрослей»

© Предоставлено менеджментом артистов

Жанр: инди.

Две независимые артистки Mirèle и Глум в новом треке задают себе и слушателям весьма дискомфортный вопрос: «Может, взрослей стать пора?» Эта фраза повторяется в сингле чаще всего. Атмосферу нагнетают скрипучая музыка и суматошный ритм, которые олицетворяют внутренний слом героини. Она противится взрослению и выбирает свободу, которая часто у неё идёт в комплекте со страданиями: «Нет, мне не больно, я люблю эту плеть». К слову, мазохистские образы часто встречаются в этом сингле, что также усиливает ощущение надлома.

Cream Soda — «Не выдумывай»

© Страница Cream Soda в VK

Жанр: поп, электроника.

Группа Cream Soda представила новый сингл, который войдёт в грядущий альбом «Истерика». «Не выдумывай» — это история от лица девушки, которая жаждет близости и панически её боится. Сначала она сама уводит парня на тусовку, а потом выстраивает между ними стену, требуя доказательств любви. Всё это сопровождает судорожная танцевальная электроника, которая держит в напряжении до самого конца. Особой прелести песне добавляет кукольный вокал солистки Afelia.

Lida — «Перезавоз»

© Страница Lida в VK

Жанр: рок.

Рок-музыкант Lida в соцсетях признался, что после прошлогоднего альбома «77» у него случился творческий кризис. Трек «Перезавоз» — это его попытка справиться с апатией. Так как все партии он записывал самостоятельно, эту песню он полностью «прочувствовал». «Вы тоже обязаны проникнуться треком до глубины души, если только вы не лишенная эмпатии бесчувственная психопатичная гнида», — добавил Lida. Песня представляет собой рок-месиво, в котором лирический герой иронически пытается воссоздать события прошлой ночи. Он не понимает, почему проснулся в уличной грязи и почему его отменяют в соцсетях. При этом он не жалеет о своём балагурстве и дерзко отвечает своим ненавистникам.

