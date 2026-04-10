Mirele, герой мемов Toxi$ и продюсер Biicla выступят на Ömankö Day в Москве

Фестиваль Ömankö Day вернётся в 2026 году в расширенном формате. Событие пройдёт 27 и 28 июня на площадке ДК «Альфа-Кристалл». Организаторы из творческого объединения Ömankö обещают три сцены с разными музыкальными концепциями и полноценную программу на все выходные.

В первой волне заявлены рэп-артист и хитмейкер Toxi$, поп-группа Cream Soda с новой солисткой Алисой Стяжковой, а также электронный продюсер Biicla. К ним присоединятся инди-артистка Лиза Громова, поп-певица Mirèle, проект Глум, хип-хоп-музыкант Рудольф Страусов, электронная формация «Лауд», дуэт электронных продюсеров Simple Symmetry, мультиинструменталист и продюсер Kito Jempere, автор хита «обла.ком» Солова и её соратник Евтела, а также Mashkov, Blzv и Gucci Kale. Программа начнётся на открытом воздухе и продолжится под крышей «Альфа-Кристалла».

Помимо музыкальной части, на фестивале запланированы лекции, арт-объекты и активности партнёров. Гостей ждёт маркет одежды с лимитированными коллекциями более чем от 10 брендов и фуд-корт с участием гастропроектов. Ранее за еду отвечали гастробренд Underdog, проект IF, кофейная сеть Surf Coffee и команда DNA.

Фестиваль проводится командой Ömankö с 2025 года. Дебютное событие собрало более 5 тысяч гостей и стало заметным инфоповодом. На сцене выступили группы «Второй Ка», «Казускома» и «Стерео ширина», рэп-артист Saluki, диджей Ксения Дукалис, музыкант Николай Воронов, дизайнер Denis Simachёv и эстрадная певица Татьяна Буланова, после чего начался новый виток её популярности.

