Россиянам рассказали о санкциях за публичное исполнение песен

В России вышла книга «Все права защищены (кроме твоих): музыкальный бизнес глазами юриста», посвящённая музыкальному праву и «подводным камням» индустрии. Автор издания — практикующий юрист Кирилл Марковский, который работал с авторами песен, композиторами и артистами. Книга вышла как совместный проект издательства «Бомбора» и Института Музыкальных Инициатив.

Марковский подробно разбирает, какие права есть у участников музыкального рынка, как читать контракты с лейблами и дистрибьюторами, а также легально использовать чужой контент. По словам управляющего директора Института музыкальных инициатив Артёма Атанесяна, книга объясняет, как устроено музыкальное право и как грамотно распоряжаться правами, которые могут приносить доход годами. С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором рассказывается о «лазейках» для использования композиций без нарушения закона.

По общему правилу никто не может без разрешения правообладателя использовать музыкальный контент какими бы то ни было способами. Популярные отговорки вроде «я же просто выложил у себя на страничке» или «я не ради корыстных целей, а для блага людей» не принимаются. Нарушение будет иметь место и в случае, если вы использовали музыку не ради финансовой выгоды.

Однако, как говорится — «нет правил без исключений» и законом предусмотрены особые случаи, когда пользователи вправе использовать музыку без согласия и выплат правообладателям. Эти исключения — не лазейки для пиратов, а социально значимые компромиссы, встроенные в систему авторского права. Такое использование подчинено определенным условиям, устанавливаемым законом, особенно в отношении методов и сферы использования.

Такие ограничения исключительного права продиктованы образовательными, культурными целями, а зачастую гуманитарными соображениями (например, тиффлокомментирование и перевод книг на язык Брайля) и стремлением защитить свободу выражения мнений (возможность создания пародий и карикатур). Близкая по духу доктрина существует и в западных странах и именуется fair use (США) или fair dealing (Великобритания).

Мы остановимся на некоторых случаях свободного использования, которые распространены в музыкальной сфере.

Цитирование

Статья 1274 ГК РФ допускает цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати.

Что такое «цитата» в вашем понимании? Скорее всего вы скажете, что это часть какого-либо текста или высказывания. Так до недавнего времени думало и юридическое сообщество. Однако в 2019 году ВС РФ заключил: «…допускается возможность цитирования любого произведения, в том числе фотографического, если это произведение было правомерно обнародовано и если цитирование осуществлено в целях и в объеме, указанных в данной норме» пп. «а» п. 98 Постановления Пленума ВС РФ № 10. Это решение стало прорывом для российских музыкальных журналистов, критиков, блогеров и создателей образовательного контента. С этого момента в российском авторском праве существует широкое понятие «цитирования».

Учитывая подобный подход высшей судебной инстанции, мы можем смело сказать: «музыкальные произведения тоже можно цитировать!» Но в каком объеме? Кого указывать? Как указывать? Давайте попробуем разобраться.

Объем цитирования должен быть оправдан его целью. К сожалению, закон не раскрывает нам подробно это условие. Необходимо указывать автора музыки, автора текста (если цитируется песня) и источник, откуда взят фрагмент (альбом, исполнитель). Использование должно соответствовать заявленной цели — научной, критической, учебной, информационной. Цитирование хита в развлекательном меме или стриме без критического/аналитического контекста под исключение не подпадёт.

Например, на мой взгляд, вы вполне можете использовать фрагменты песен в подкасте, если вы рассказываете про различные эпохи или стили и с помощью отрывков из этих песен показываете как менялась музыка. Например, в документальном видеоэссе «Истории русской поп-музыки» редакторы бережно в конце каждого выпуска перечисляют весь контент, использованный в нём с указанием интернет-ресурсов, с которых они были взяты. А также сопровождают список дисклеймером: «Внимание! Данное видео создано в информационных и просветительских целях, чтобы рассказать об истории российской поп-музыки. Цитирование видеоматериалов производится в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ».

Публичное исполнение

Статья 1277 ГК РФ разрешает публичное исполнение музыки без согласия и выплат правообладателю во время официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном характером такой церемонии. Например, если при погребении звучит музыка, которую покойный завещал играть (хоть у нас такой традиции и нет), то такое использование не требует выплат в общества по коллективному управлению (РАО и ВОИС), даже если на церемонию прощания собрались сотни человек. Кроме того, использование музыки на какой-либо религиозной церемонии или в процессе обряда также не будет нарушать прав авторов и иных правообладателей.

А вот с понятием «официальная церемония» до некоторых пор всё было не так однозначно. Проведение праздничных мероприятий ко Дню города или по поводу официальных государственных праздников почти всегда подразумевает так называемую «официальную часть» и последующее концертное представление. В судах разгорелись многочисленные споры РАО с местными органами власти по поводу использования музыки во время праздничных концертов. Судебная практика говорила следующее:

«Так, официальная церемония исходит от имени государства, а также субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления (например: инаугурация Президента, приём руководителей другого государства, возложение венков к мемориальным комплексам, церемония в честь открытия или восстановления общественно значимого объекта и т. д.). В то же время, концерт, по сути, является музыкально-зрелищным, в данном случае, увеселительным мероприятием. При этом музыкальные произведения имеют основное значение, а не служат «фоном», поскольку концерт и состоит из последовательно исполняемых музыкальных произведений. Таким образом, поскольку администрацией доказательств обратного в материалы дела не представлено, вопреки доводу заявителя кассационной жалобы, коллегия судей полагает, что суды пришли к обоснованному выводу о том, что концерт, организованный администрацией и управлением, не является официальной церемонией».

Если кратко: музыка у вас будет бесплатной, если вы государственный (муниципальный) орган, инициировавший публичное исполнение и музыка звучит лишь «фоном» и не является основным объектом восприятия. А все следующие после официальной церемонии концерты подразумевают выплаты в общества по коллективному управлению правами.

Не требует выплат и согласия публичное исполнение произведений путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками (сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными организациями или содержащимися в данных учреждениях. Это закреплено п. 6 ч. 1 ст. 1274 ГК РФ.

Переведём на русский: можно исполнять песни без выплат в РАО в школах, больницах, хосписах, интернатах и колониях при условии, что исполнители — сотрудники этих учреждений или клиенты этих учреждений. Многие учившиеся в музыкальных школах возможно задавались вопросом — неужели школы платят авторам за то, что ученики исполняют их композиции на уроках или отчетных концертах? Конечно же нет, школы как бюджетные учреждения испытывали бы серьезные финансовые трудности при таком раскладе. Поэтому отчетные концерты в детских музыкальных школах и разные капустники в колледжах (училищах) вполне легальны, чего не скажешь о японской практике.

Так, в 2020 году суд в Японии постановил, что музыкальные школы обязаны платить авторские отчисления за музыку, звучащую на отчетных концертах (но не на уроках). Местное авторское общество JASRAC поддержало эту позицию и установило годовую плату с музыкальных школ в размере 2,5% от доходов школы.

Пародии

Статья 1274 ГК РФ разрешает создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и использование этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения. Это исключение — палочка-выручалочка для сатириков, комиков и музыкальных проектов, специализирующихся на остроумных переделках, но его применение в российской индустрии сопряжено с определёнными юридическими рисками, поскольку закон не раскрывает понятия «пародии».

Однако этот пробел пытается восполнять российская судебная практика. Так, в рамках знакового судебного дела, ставшего важным прецедентом для российской практики, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что при создании пародии первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не быть его фоном или вспомогательным средством. Суть спора была такова: в телепрограмме «Стиляги» на канале «Россия» известные спортсмены исполнили сценический номер под музыкальные композиции «Лондон», «Сан-Франциско» и «Чао, бамбино» без разрешения правообладателя.

Суды трёх инстанций отказали в удовлетворении иска, признав выступление пародией на видеоклипы группы «Кармен», имитирующей их исполнительский стиль (вокальную манеру и хореографию). Кассационный суд дополнительно указал, что ст. 1274 ГК РФ не устанавливает ограничений на степень, метод или художественное выражение переработки оригинала при создании пародии. Судьи подчеркнули, что «правообладатель оригинального произведения не может запрещать создание пародии только на том основании, что меняются какие-либо части произведения с оставлением без изменения иных частей».

Однако высшая судебная инстанция отменила решения нижестоящих судов и удовлетворила иск. Ключевая ошибка нижестоящих судов, по мнению высшей инстанции, заключалась в том, что пародировалась не сама музыка или видеоклипы как произведения, а лишь манера исполнения группы. Спортсмены использовали оригинальные фонограммы песен «Кармен» почти целиком, лишь добавив комичные танцы и образы. Президиум постановил: пародия должна высмеивать или критиковать само оригинальное произведение (песню, клип), а не просто использовать его как узнаваемый фон для собственного юмористического номера, пародирующего что-то иное (в данном случае — спортсменов, пытающихся петь и танцевать). Использование почти полных оригинальных записей без трансформации самой музыки или текста было признано чрезмерным и не соответствующим цели пародии.

Исходя из этого и других дел, чтобы созданное вами музыкальное произведение или номер могли претендовать на защиту как пародия в России, оно должно отвечать следующим признакам:

Создавать комический, юмористический и даже критический эффект;

Указанный эффект должен производиться с учётом сюжета, смысла или иных составных элементов оригинального произведения;

Пародийный эффект должен быть направлен на заимствованное произведение. Заимствованное произведение должно быть центральным объектом пародии, не может быть фоновым или вспомогательным средством;

Объём заимствования не должен быть чрезмерным, но может быть существенным, если пародия достаточно оригинальна;

Пародийное произведение должно иметь существенные отличия от оригинального, чтобы не возникало смешения с ним.

Несмотря на формальную возможность создавать пародии без разрешения правообладателя почти во всех правопорядках мира — практика ведущих артистов часто осторожнее. Так, американский комик Уиард Эл Янкович при создании своих комических перепевок всё равно получал согласия правообладателей оригинальных композиций. Так, в песне Fat — пародии на хит Bad — Майкл Джексон указан в качестве соавтора.

Юристы раскрыли, как музыкантам избежать штрафов за использование англицизмов