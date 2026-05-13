Почему одни песни радуют слух, а другие бесят

Что такое гармония в музыке: простое объяснение с примерами и аккордами
Вы когда-нибудь задумывались, почему одни сочетания нот звучат приятно и плавно, а другие режут слух? Секрет кроется в гармонии — одном из главных элементов музыки. «Рамблер» рассказывает, что такое гармония в музыке простыми словами, как она устроена, почему без неё не обходится ни одна песня и как начать применять эти знания на практике. Здесь вы сможете послушать музыкальные примеры и сразу понять разницу между разными приёмами.
Простое определение термина «гармония»
Понятие гармонии в музыке многозначно. Это и приятное для слуха сочетание звуков, и раздел теории музыки, который изучает аккорды и их связи. Если говорить максимально просто, гармония — это то, как ноты звучат вместе и как они переходят одна в другую.
Например, сыграйте на фортепиано одну ноту «до». Это просто звук. Добавьте к ней ноту «ми» — получится интервал. А если взять три ноты «до», «ми» и «соль», получится аккорд до мажор. Это уже пример гармонического звучания.
Основные элементы гармонии: интервалы, тональности, аккорды
Интервалы в музыке: консонанс и диссонанс
Интервал — это расстояние между двумя звуками. У каждого интервала есть название. Самый маленький из них — прима: это одна и та же нота, взятая дважды, например «до» и ещё раз «до». Расстояние между нотами равно нулю.
Дальше интервалы увеличиваются:
- Секунда — две соседних ноты, например «до» и «ре».
- Терция — между нотами одна пропущенная нота, например «до» и «ми» (пропустили «ре»).
- Кварта — две пропущенные ноты, например «до» и «фа».
- Квинта — три пропущенные ноты, например «до» и «соль».
- Секста — четыре пропущенные ноты, например «до» и «ля» (пропустили «ре», «ми», «фа», «соль»).
- Септима — пять пропущенных нот, например «до» и «си».
- Октава — восемь ступеней, то есть та же нота, но выше или ниже, например «до» и следующее «до».
Все интервалы делятся на две группы. Консонансы звучат слитно, мягко. К ним относятся прима, терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы звучат напряжённо и требуют продолжения. Это секунда, септима, а также тритон — интервал между квартой и квинтой, например «до» и «фа-диез».
В начале оперы Джакомо Пуччини «Тоска» используется напряжённое диссонансное звучание, которое создаёт ощущение тревоги и ожидания. Без этого приёма слушатель не так остро ощущал бы атмосферу, задуманную композитором.
Что такое тональность и её роль в гармонии
Тональность — это высотное положение лада. Проще говоря, это «дом», в котором живут все звуки произведения. У каждой тональности есть свой устойчивый центр — тоника. Это главный аккорд, к которому всё тяготеет.
Самые распространённые тональности — мажорные и минорные. Мажор обычно ассоциируется со светлым, радостным настроением, минор — с более сдержанным, печальным или задумчивым. Но это лишь общая характеристика: многое зависит от контекста.
Аккорды и созвучия: как строятся и работают
Аккорд — это сочетание трёх и более звуков, расположенных по терциям. Самый простой вид аккорда — трезвучие. Оно состоит из двух терций и имеет четыре основных вида: мажорное, минорное, увеличенное и уменьшённое.
Если добавить к трезвучию ещё один звук через терцию, получится септаккорд — аккорд из четырёх звуков. Септаккорды звучат насыщеннее и часто создают дополнительное напряжение.
Функциональная гармония и её роль в музыке
В европейской музыке начиная с XVIII века сложилась функциональная гармония — система, в которой аккорды выполняют определённые роли.
Чтобы понять эти роли, нужно знать, что такое ступени. В любой тональности звуки гаммы нумеруются по порядку: первая ступень — тоника, затем вторая, третья и так далее до седьмой. Например, в до мажоре первой ступенью будет нота «до», пятой — «соль», четвёртой — «фа».
Три главные функции:
- Тоника — аккорд, построенный на первой ступени. Это центр и устойчивость. На нём часто начинается и заканчивается музыка.
- Доминанта — аккорд, построенный на пятой ступени. Один из наиболее напряжённых аккордов, который создаёт стремление к разрешению в тонику.
- Субдоминанта — аккорд на четвёртой ступени. Она отводит от тоники и подготавливает движение к доминанте.
Эти три функции часто образуют последовательности, например T — S — D — T. Это одна из базовых моделей, лежащих в основе большого количества произведений.
Популярные последовательности аккордов
Одна из самых известных последовательностей в популярной музыке I — V — vi — IV. В тональности до мажор это аккорды C — G — Am — F. Похожие варианты этой последовательности можно услышать во многих песнях, например в Let It Be группы The Beatles, Don’t Stop Believin’ коллектива Journey и Someone Like You Адель. Если сыграть эти аккорды на инструменте, легко почувствовать основу, на которой строится множество композиций.
Почему гармония важна и как применять её на практике
Практическая значимость гармонии
Знание основ гармонии полезно каждому музыканту, независимо от инструмента. Вот несколько способов её применения:
— Для игры на инструменте понимание гармонии помогает подбирать музыку на слух, импровизировать и читать цифровки.
— Для сочинения музыки это даёт возможность не действовать наугад, а осознанно создавать нужное настроение — от спокойствия до напряжения.
— Для анализа и слушания это позволяет лучше понимать, как устроены любимые песни и почему они воздействуют на эмоции.
Минимум знаний для начала
Чтобы начать применять гармонию, не нужно осваивать всю теорию сразу. Достаточно трёх вещей:
- Выучить интервалы и научиться различать консонансы и диссонансы.
- Освоить трезвучия в одной тональности, например в до мажоре: C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim.
- Понять три основные функции — тонику, доминанту и субдоминанту. Попробуйте сыграть последовательности T — S — D — T в разных тональностях.
После этого можно переходить к более сложным вещам: септаккордам, обращениям, модуляциям. Но даже этих базовых знаний достаточно, чтобы гармонизовать простую мелодию и лучше понимать структуру большинства песен.
Гармония — это не свод скучных правил, а живой язык, на котором музыка говорит с нами. Чем лучше вы его понимаете, тем больше смысла и красоты открывается в каждом аккорде. И не бойтесь начинать: даже великие композиторы когда-то впервые взяли в руки инструмент и сыграли своё первое трезвучие.
Тест: музыкальные термины и сленг, о значении которых вы не знали