Почему одни песни радуют слух, а другие бесят

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни сочетания нот звучат приятно и плавно, а другие режут слух? Секрет кроется в гармонии — одном из главных элементов музыки. «Рамблер» рассказывает, что такое гармония в музыке простыми словами, как она устроена, почему без неё не обходится ни одна песня и как начать применять эти знания на практике. Здесь вы сможете послушать музыкальные примеры и сразу понять разницу между разными приёмами.

Простое определение термина «гармония»

Понятие гармонии в музыке многозначно. Это и приятное для слуха сочетание звуков, и раздел теории музыки, который изучает аккорды и их связи. Если говорить максимально просто, гармония — это то, как ноты звучат вместе и как они переходят одна в другую.

Например, сыграйте на фортепиано одну ноту «до». Это просто звук. Добавьте к ней ноту «ми» — получится интервал. А если взять три ноты «до», «ми» и «соль», получится аккорд до мажор. Это уже пример гармонического звучания.

Основные элементы гармонии: интервалы, тональности, аккорды

Интервалы в музыке: консонанс и диссонанс

Интервал — это расстояние между двумя звуками. У каждого интервала есть название. Самый маленький из них — прима: это одна и та же нота, взятая дважды, например «до» и ещё раз «до». Расстояние между нотами равно нулю.

Дальше интервалы увеличиваются:

Секунда — две соседних ноты, например «до» и «ре».

Терция — между нотами одна пропущенная нота, например «до» и «ми» (пропустили «ре»).

Кварта — две пропущенные ноты, например «до» и «фа».

Квинта — три пропущенные ноты, например «до» и «соль».

Секста — четыре пропущенные ноты, например «до» и «ля» (пропустили «ре», «ми», «фа», «соль»).

Септима — пять пропущенных нот, например «до» и «си».

Октава — восемь ступеней, то есть та же нота, но выше или ниже, например «до» и следующее «до».

Все интервалы делятся на две группы. Консонансы звучат слитно, мягко. К ним относятся прима, терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы звучат напряжённо и требуют продолжения. Это секунда, септима, а также тритон — интервал между квартой и квинтой, например «до» и «фа-диез».

В начале оперы Джакомо Пуччини «Тоска» используется напряжённое диссонансное звучание, которое создаёт ощущение тревоги и ожидания. Без этого приёма слушатель не так остро ощущал бы атмосферу, задуманную композитором.

Что такое тональность и её роль в гармонии

Тональность — это высотное положение лада. Проще говоря, это «дом», в котором живут все звуки произведения. У каждой тональности есть свой устойчивый центр — тоника. Это главный аккорд, к которому всё тяготеет.

Самые распространённые тональности — мажорные и минорные. Мажор обычно ассоциируется со светлым, радостным настроением, минор — с более сдержанным, печальным или задумчивым. Но это лишь общая характеристика: многое зависит от контекста.

Аккорды и созвучия: как строятся и работают

Аккорд — это сочетание трёх и более звуков, расположенных по терциям. Самый простой вид аккорда — трезвучие. Оно состоит из двух терций и имеет четыре основных вида: мажорное, минорное, увеличенное и уменьшённое.

Если добавить к трезвучию ещё один звук через терцию, получится септаккорд — аккорд из четырёх звуков. Септаккорды звучат насыщеннее и часто создают дополнительное напряжение.

Функциональная гармония и её роль в музыке

В европейской музыке начиная с XVIII века сложилась функциональная гармония — система, в которой аккорды выполняют определённые роли.

Чтобы понять эти роли, нужно знать, что такое ступени. В любой тональности звуки гаммы нумеруются по порядку: первая ступень — тоника, затем вторая, третья и так далее до седьмой. Например, в до мажоре первой ступенью будет нота «до», пятой — «соль», четвёртой — «фа».

Три главные функции:

Тоника — аккорд, построенный на первой ступени. Это центр и устойчивость. На нём часто начинается и заканчивается музыка.

Доминанта — аккорд, построенный на пятой ступени. Один из наиболее напряжённых аккордов, который создаёт стремление к разрешению в тонику.

Субдоминанта — аккорд на четвёртой ступени. Она отводит от тоники и подготавливает движение к доминанте.

Эти три функции часто образуют последовательности, например T — S — D — T. Это одна из базовых моделей, лежащих в основе большого количества произведений.

Популярные последовательности аккордов

Одна из самых известных последовательностей в популярной музыке I — V — vi — IV. В тональности до мажор это аккорды C — G — Am — F. Похожие варианты этой последовательности можно услышать во многих песнях, например в Let It Be группы The Beatles, Don’t Stop Believin’ коллектива Journey и Someone Like You Адель. Если сыграть эти аккорды на инструменте, легко почувствовать основу, на которой строится множество композиций.

Почему гармония важна и как применять её на практике

Практическая значимость гармонии

Знание основ гармонии полезно каждому музыканту, независимо от инструмента. Вот несколько способов её применения:

— Для игры на инструменте понимание гармонии помогает подбирать музыку на слух, импровизировать и читать цифровки.

— Для сочинения музыки это даёт возможность не действовать наугад, а осознанно создавать нужное настроение — от спокойствия до напряжения.

— Для анализа и слушания это позволяет лучше понимать, как устроены любимые песни и почему они воздействуют на эмоции.

Минимум знаний для начала

Чтобы начать применять гармонию, не нужно осваивать всю теорию сразу. Достаточно трёх вещей:

Выучить интервалы и научиться различать консонансы и диссонансы. Освоить трезвучия в одной тональности, например в до мажоре: C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim. Понять три основные функции — тонику, доминанту и субдоминанту. Попробуйте сыграть последовательности T — S — D — T в разных тональностях.

После этого можно переходить к более сложным вещам: септаккордам, обращениям, модуляциям. Но даже этих базовых знаний достаточно, чтобы гармонизовать простую мелодию и лучше понимать структуру большинства песен.

Гармония — это не свод скучных правил, а живой язык, на котором музыка говорит с нами. Чем лучше вы его понимаете, тем больше смысла и красоты открывается в каждом аккорде. И не бойтесь начинать: даже великие композиторы когда-то впервые взяли в руки инструмент и сыграли своё первое трезвучие.

