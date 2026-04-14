«Мимолётно»: как брутальная артистка записала гимн разбитым сердцам

В соцсетях набирает обороты трек «Мимолётно» от артистки лучнадежды. Это эмоциональная история о расставании, где два человека остаются наедине с общей памятью и фотографиями. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания. Послушать трек можно здесь, а скачать его в память телефона — в приложении музыкального сервиса Звук.

Лучнадежды — «Мимолётно»: текст песни

[Припев]

Мимолётно в фотоплёнке (В фотоплёнке)

Вылезают постоянно наши фотки (Наши фотки)

Два влюблённых нездорово (Нездорово)

Знаю, пустишь пулю в сердце мне так скоро

[Куплет 1]

Завершай выстрелом, цель в меня

Тоска, печаль

****** [Капец] теперь

Как ты забудешь нас за месяцы, если мы завтра разденемся?

Даже не знаю, кто ранен, а кто убит

Не любимейшая из всех этих интриг

Такая судьба, хотела нас соединить

Мы прячемся где-то одни

[Куплет 2]

Прячемся одни, твой голос дрожит

Значит, ты на мне

Не могу без тебя жить

Меня вряд ли отпустит, тебя вряд ли отпустит

Память тронет нас снова — и мы— и мы снова загрустим

Чувствую, не могу писать

Вопрос один: почему ушла?

Со мной в паре остался лишь вискарь

И то он меня покинет до утра

Тебе было можно просто меня взять

[Рефрен]

Просто меня взять

Я была так рядом

Просто меня взять

Просто меня взять

[Предприпев]

Мимолётно в фотоплёнке

Вылезают постоянно наши фотки

Два влюблённых нездорово

Знаю, пустишь пулю в сердце мне так скоро

[Припев]

Мимолётно в фотоплёнке (В фотоплёнке)

Вылезают постоянно наши фотки (Наши фотки)

Два влюблённых нездорово (Нездорово)

Знаю, пустишь пулю в сердце мне так скоро

[Аутро]

Наши фото

Остались только-только-только наши фото

Остались только, только, только наши фото

Остались только, только, только наши фото

Мимолётно

Лучнадежды — «Мимолётно»: история создания

Трек «Мимолётно» вышел 18 марта 2026 года. Это одна из новых работ российской исполнительницы Надежды Луч, которая выступает под псевдонимом лучнадежды. 22-летняя артистка родом из Волгограда дебютировала ещё в 2020 году с синглом «дорогу молодым».

Песня «Мимолётно», в создании которой Надежде Луч помогали продюсеры Дмитрий Мазов и Madbayev Davronbek, рассказывает о болезненных отношениях. По сюжету двое одержимы друг другом, но их любовь ведёт лишь к разбитым сердцам, и этот цикл им никак не получается разорвать. В тексте слышны тоска и сожаление об ушедшей любви. Музыка трека сочетает в себе элементы хип-хопа, что характерно для всего творчества певицы.

Ещё до официального релиза отрывок из композиции стал популярным в соцсетях. Ролик на странице исполнительницы в TikTok собрал более миллиона просмотров и более 100 тысяч лайков. Надежде Луч даже пришлось перенести дату выхода песни с 23 марта на 18, чтобы поклонники смогли скорее её услышать.

Лучнадежды — «Мимолётно»: интересные факты

Лучнадежды известна не только своей необычной вокальной подачей, но и запоминающимся внешним видом. У артистки короткая стрижка и большое количество татуировок. В жизни и на сцене она предпочитает носить одежду спортивного стиля. Надежда Луч — крайне продуктивная исполнительница. На её счету уже четыре студийных альбома, последний из которых — «Какая я сегодня» — вышел за день до релиза сингла «Мимолётно». Лучнадежды записала несколько совместных треков с Анастасией Лустовой, известной как Lustova. Поклонники часто ошибочно считают их группой, но девушки отрицают это.

