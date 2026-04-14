«Мимолётно»: как брутальная артистка записала гимн разбитым сердцам

Лучнадежды — «Мимолётно»: текст песни, интересные факты, слушать трек
В соцсетях набирает обороты трек «Мимолётно» от артистки лучнадежды. Это эмоциональная история о расставании, где два человека остаются наедине с общей памятью и фотографиями. «Рамблер» приводит текст композиции, а также рассказывает историю её создания.
Лучнадежды — «Мимолётно»: текст песни
[Припев]
Мимолётно в фотоплёнке (В фотоплёнке)
Вылезают постоянно наши фотки (Наши фотки)
Два влюблённых нездорово (Нездорово)
Знаю, пустишь пулю в сердце мне так скоро
[Куплет 1]
Завершай выстрелом, цель в меня
Тоска, печаль
****** [Капец] теперь
Как ты забудешь нас за месяцы, если мы завтра разденемся?
Даже не знаю, кто ранен, а кто убит
Не любимейшая из всех этих интриг
Такая судьба, хотела нас соединить
Мы прячемся где-то одни
[Куплет 2]
Прячемся одни, твой голос дрожит
Значит, ты на мне
Не могу без тебя жить
Меня вряд ли отпустит, тебя вряд ли отпустит
Память тронет нас снова — и мы— и мы снова загрустим
Чувствую, не могу писать
Вопрос один: почему ушла?
Со мной в паре остался лишь вискарь
И то он меня покинет до утра
Тебе было можно просто меня взять
[Рефрен]
Просто меня взять
Я была так рядом
Просто меня взять
Просто меня взять
[Предприпев]
Мимолётно в фотоплёнке
Вылезают постоянно наши фотки
Два влюблённых нездорово
Знаю, пустишь пулю в сердце мне так скоро
[Припев]
Мимолётно в фотоплёнке (В фотоплёнке)
Вылезают постоянно наши фотки (Наши фотки)
Два влюблённых нездорово (Нездорово)
Знаю, пустишь пулю в сердце мне так скоро
[Аутро]
Наши фото
Остались только-только-только наши фото
Остались только, только, только наши фото
Остались только, только, только наши фото
Мимолётно
Лучнадежды — «Мимолётно»: история создания
Трек «Мимолётно» вышел 18 марта 2026 года. Это одна из новых работ российской исполнительницы Надежды Луч, которая выступает под псевдонимом лучнадежды. 22-летняя артистка родом из Волгограда дебютировала ещё в 2020 году с синглом «дорогу молодым».
Песня «Мимолётно», в создании которой Надежде Луч помогали продюсеры Дмитрий Мазов и Madbayev Davronbek, рассказывает о болезненных отношениях. По сюжету двое одержимы друг другом, но их любовь ведёт лишь к разбитым сердцам, и этот цикл им никак не получается разорвать. В тексте слышны тоска и сожаление об ушедшей любви. Музыка трека сочетает в себе элементы хип-хопа, что характерно для всего творчества певицы.
Ещё до официального релиза отрывок из композиции стал популярным в соцсетях. Ролик на странице исполнительницы в TikTok собрал более миллиона просмотров и более 100 тысяч лайков. Надежде Луч даже пришлось перенести дату выхода песни с 23 марта на 18, чтобы поклонники смогли скорее её услышать.
Лучнадежды — «Мимолётно»: интересные факты
- Лучнадежды известна не только своей необычной вокальной подачей, но и запоминающимся внешним видом. У артистки короткая стрижка и большое количество татуировок. В жизни и на сцене она предпочитает носить одежду спортивного стиля.
- Надежда Луч — крайне продуктивная исполнительница. На её счету уже четыре студийных альбома, последний из которых — «Какая я сегодня» — вышел за день до релиза сингла «Мимолётно».
- Лучнадежды записала несколько совместных треков с Анастасией Лустовой, известной как Lustova. Поклонники часто ошибочно считают их группой, но девушки отрицают это.
