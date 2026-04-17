Известную K-pop-группу поймали на плагиате хита «Серебра»

Чаще именно российские исполнители «заимствуют» идеи у зарубежных коллег, но бывают и исключения: группа «Серебро» обвинила популярный корейский гёрлз-бэнд в краже хита. «Рамблер» рассказывает, как танцевальный трек Mi Mi Mi покорил чарты Европы и Азии, а затем едва не привел к международному скандалу с K-pop-группой Momoland.

Как песня «Серебра» стала мировым хитом

Англоязычный сингл «Серебра» Mi Mi Mi вышел в июне 2013 года. Его изданием занимался итальянский лейбл Ego Music. За написание музыки к песне отвечал продюсер группы Максим Фадеев, а в создании лирики ему помогла одна из участниц «Серебра» Ольга Серябкина.

Хотя в России песню восприняли просто как очередной танцевальный поп-трек, за рубежом она стала хитом. Например, сингл даже прозвучал в американском комедийном боевике «Шпион» (2015), в котором снимались Мелисса Маккартни, Джейсон Стэйтем и Джуд Лоу. Наибольшего успеха трек достиг в Италии и Нидерландах, где попал на верхушки чартов. Композиция также погремела в Азии, попав в хит-парады Японии и Южной Кореи.

Конфликт с K-pop-группой Momoland

Песня Bboom Bboom от Momoland была представлена в январе 2018 года. Вскоре после этого группа «Серебро» обвинила южнокорейский гёрлз-бэнд в плагиате их сингла Mi Mi Mi. «Пока в России байтят мировые хиты, мир понемногу байтит нас», — написал российский коллектив в соцсетях. За «Серебро» сразу же начали вступаться фанаты по всему миру.

Треки действительно очень похожи. Особенно это слышно в самом начале, когда в инструментале начинается электронная мелодия. В песне также есть ещё несколько моментов, которые заставляют поверить в то, что K-pop-трек был скопирован. Например, в лирике есть повторяющееся «wow wow», как и в российской композиции. К тому же у песен совпадает настроение — это два танцевальных трека с немного глуповатой лирикой и прилипчивыми припевами.

Ответа от корейцев долго ждать не пришлось. Продюсер Shinsadong Tiger, отвечавший за создание Bboom Bboom, опроверг обвинения в плагиате. Ощущение похожести, по его мнению, возникает потому, что в обеих песнях используется типичный для ретрохауса бас и простой повторяющийся набор аккордов. До суда в итоге дело не дошло.

К слову, сингл Bboom Bboom стал главным хитом группы Momoland. Несколько изданий вроде Dazed и Paper включили эту песню в топ лучших K-pop-треков 2018 года.

Своровали ли корейцы хит у российской группы: главное

Существует вероятность, что корейцы и в самом деле вдохновлялись хитом «Серебра». Песня Mi Mi Mi была популярна в Южной Корее и даже звучала в нескольких телевизионных шоу, поэтому создатели Bboom Bboom могли услышать её и создать что-то похожее. Но официально плагиат подтверждён не был, а ситуация не вышла за пределы обсуждений в Сети.

