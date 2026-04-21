Как непопулярная серая мышь стала звездой фитнеса и чартов: путь Bearwolf

В школьные годы над ней глумились сверстники, но она взяла себя в руке и стала звездой — сначала в фитнесе, а затем и на музыкальной сцене. «Рамблер» рассказывает, как певица Bearwolf, она же Валерия Василевская, добилась успеха.

© Соцсети Bearwolf

Лучшие песни

Детство и юность

Валерия Василевская, известная как певица Bearwolf, родилась во Владивостоке 14 ноября 1996 года. Артистка рано проявила интерес к музыке, пела в детском хоре и увлекалась классикой — симфониями Баха и Моцарта, а также песнями группы «Оригами».

В школьные годы Василевская занималась спортом и танцами, что сформировало её дисциплину и физическую подготовку. Как певица сообщила в интервью Psychologies.ru, в детстве она часто сталкивалась с травлей из-за внешности — её называли «толстой», что влияло на самооценку. Со временем артистка научилась справляться с негативом, превращая его в мотивацию для роста.

© Соцсети Bearwolf

Bearwolf окончила Дальневосточный федеральный университет по специальности «товароведение». После этого артистка переехала в Москву, где освоила профессию фитнес-тренера. Певица подчёркивает, что спорт и, в частности, пауэрлифтинг стал для неё способом самодисциплины. Осенью 2024-год артистка также сообщила в интервью Rocket Mag, что она работала продавцом на индийской выставке и успела пожить в более чем семи странах.

Фитнес помог Bearwolf справиться с депрессией, которая настигла её в период переезда. Годы занятий спортом научили её независимости. Василевская не ждала поддержки от окружающих, а полагалась только на себя. Певица отмечает, что школьная травля закалила её характер. Сегодня Василевская уверена, что каждый человек имеет право на своё мнение, а негатив — неизбежная часть жизни.

Музыкальная карьера Bearwolf началась не сразу. Артистка долго училась быть «правильной» — успешной в работе, дисциплинированной в фитнесе. Однако прорыв случился, когда она решила освободиться от внешних рамок. Василевская объясняет, что прямые советы окружающих часто мешают человеку развиваться, и подчёркивает важность того, чтобы доверять исключительно своему внутреннему пути, как она сама поступает в творчестве. Об этом артистка сообщила изданию Psychologies.ru.

© Соцсети Bearwolf

Карьера

Старт в соцсетях и TikTok Bearwolf

Популярность Bearwolf пришла через социальные сети. В 2020 году артистка начала набирать популярность с помощью контента о фитнесе и жизни. Музыкальная карьера Bearwolf активизировалась в ноябре 2023 года с дебютным синглом «Мы падали». Песни Василевской носят личный характер: они отражают верность корням, любовь к себе и преодоление невзгод. Как певица пояснила в интервью KP.ru, трек родился из желания вернуться к истокам и проявлять внутреннюю силу.

В 2024 году Bearwolf выпустила хиты «GODZILLA» и «Один в поле воин», которые завирусились в TikTok. Позже артистка отмечала, что не искала покровителей или внешнюю помощь, а полагалась только на собственные силы. Об этом певица сообщила в интервью Muz-tv.ru.

© Соцсети Bearwolf

Фитнес остаётся для Bearwolf важной частью образа — певица сочетает тренировки с творчеством, видя в спорте источник энергии для сцены.

Участие в шоу «Мистер Х» и публичный образ

Весной 2024 года Василевская приняла участие в шоу «Мистер Х» на ТНТ. В этом телепроекте 30 девушек претендуют на сердце миллионера, отправляясь с ним на свидание и показывая себя с различных сторон. Шоу стало для неё экспериментальным:: артистка искала спутника с конкретными качествами — высокого, кудрявого и накачанного. Bearwolf вела себя сдержанно, элегантно, но покинула проект во второй серии. Как певица отметила в беседе с Rocketmag.ru, шоу помогло лучше понять себя и аудиторию, хотя не привело к романтическому успеху.

Биография Bearwolf включает и телевизионные проекты. В 2025 году артистка начала вести еженедельный музыкальный рейтинг на ТНТ Music. Василевская гордится тем, что успешно сочетает роли певицы, блогера и телеведущей, при этом не завися от чужой поддержки и сохраняя полную автономию в профессиональной деятельности. Об этом артистка рассказала в интервью телеканалу Муз-ТВ.

© Соцсети Bearwolf

Темы песен Bearwolf и философия творчества

Песни Bearwolf — это манифест свободы. Артистка считает, что важно отвергать ненужные советы и следовать внутреннему голосу. Треки вроде «Валькирия», «Холод» отражают личные переживания: депрессию, поиск себя, силу одиночества. Как Василевская поделилась в интервью Psychologies.ru, музыка помогает выражать эмоции, которые сложно озвучить словами. Биография Bearwolf показывает эволюцию от «толстой девочки» из хора к уверенной исполнительнице: певица научилась ценить свою уникальность.

Музыкальная карьера Bearwolf развивается стремительно: синглы занимают места в чартах, а аудитория растёт благодаря вирусным трекам.

© Соцсети Bearwolf

Награды и признание

В 2025 году Bearwolf вошла в рейтинг Forbes «30 до 30» в номинации «Музыка». В интервью изданию Rocket Mag Василевская отметила, что популярность — результат упорства, а не случайности.

Личная жизнь и взгляды

Bearwolf не афиширует личную жизнь, предпочитая держать фокус на карьере. Участие в шоу «Мистер Х» стало редким публичным шагом в поисках любви. Певица считает, что свобода от чужих ожиданий — основа счастья. Фитнес Bearwolf помогает переживать стресс: тренировки заменяют терапию.

Василевская выросла в среде, где всегда ценили разнообразие музыкальных вкусов — от классики до рэпа. Это разнообразие отразилось в песнях Bearwolf, которые получились многогранными, как и весь её жизненный путь. Артистка выражает благодарность детству именно за уроки стойкости, о чём не преминула сообщить онлайн-порталу Super.

© Соцсети Bearwolf

Лучшие клипы

Выпуская новые песни, Василевская нередко сопровождает их тематическим видео. В роликах артистка часто обращается к эстетике тёмного фэнтези, а в её образах преобладают чёрные кожаные вещи и мех. Центральной фигурой клипов остаётся сама артистка: в «Фениксе» она сама побеждает злых учёных, а в «Двуглавом» седлает коня и уверенно орудует мечом.

Bearwolf — «Феникс»: текст песни, история создания, клипы