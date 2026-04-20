Отказался от миллионов и поссорился с Децлом: правда о Басте вас удивит

Он вырос без отца и едва не стал жертвой ростовских улиц, но добился всероссийской славы и построил крепкую семью, которой не обладал сам. Это не сюжет мелодрамы, а биография рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста. 20 апреля музыканту исполнилось 46 лет. В честь дня его рождения «Рамблер» рассказывает, как артист поборол зависимость на пике славы, почему держится в стороне от политики и считает подобных себе «вымирающим видом».

© bastatickets.ru

Баста мог стать дирижёром

Василий Вакуленко всегда знал, что хочет стать музыкантом, но не всегда представлял, как именно. Сразу после школы Баста поступил в училище на специальность дирижёра, но не продержался даже до окончания первого курса. Как артист признался в интервью Сергею Минаеву в 2025 году, ему просто стало скучно и не особо интересно. Тем не менее Вакуленко подчеркнул, что занимался академической музыкой с 6 до 16 лет, поэтому он рад близкому знакомству с этим культурным пластом.

© Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Свой главный хит Баста написал в 17 лет

Будущий рэпер недолго сидел без дела. Баста познакомился с музыкантами из молодой группы «Психолирик»: впоследствии её участники прославились как «Каста». Когда Вакуленко было 17, он выступил в ростовском Дворце спорта с песней «Моя игра» собственного сочинения. Как артист рассказал Сергею Минаеву в вышеупомянутом интервью, буквально на следующий день он стал знаменитым.

Шёл по району, остановилась машина, вышел взрослый парень и говорит: «Это ты вчера пел?». Я такой: «Ну да». Он говорит: «Молодец, было круто!» И все кенты потом: «Это вообще разрыв!»

Спустя несколько лет Баста переехал в Москву. Его пригласил скандально известный Богдан Титомир, услышавший демодиск начинающего артиста. «Моя игра» осталась в репертуаре Басты: рэпер подумывал от неё отказаться, потому что повзрослел, но не стал этого делать.

Баста открыто рассказывал о зависимости от веществ

Как и многие артисты до и после него, Баста плохо справлялся с резким наплывом популярности. Как музыкант признался в интервью онлайн-порталу Woman.ru, на первых порах он мнил себя Игорем Николаевым, который «всего добился».

Стал употреблять, вёл образ жизни, который тогда выбирали для себя многие молодые люди. Почувствовал себя рок-звездой. У меня ничего подобного не было в детстве, а тут неожиданно свалилось, и я был очень счастлив, мне нравилось такое внимание к моей персоне. Но жизнь вовремя дала по ушам, и сегодня я знаю цену каждому аплодисменту. Очень дорожу поддержкой и вниманием моих людей.

© Страница Басты в VK

С тех пор Баста придерживается здорового образа жизни, а в 2026 году даже поддержал запрет на упоминание запрещённых веществ в музыкальных произведениях. Беседуя с журналистами на премьере шоу Zivert «Где-то в ретро», Вакуленко отметил, что если качество песни зависит от одной строчки, тяжело назвать эту песню хорошей. При этом многие уверены, что запрет сильно ударил по русскому рэпу, видоизменив его до неузнаваемости.

На самом деле у Басты много музыкальных проектов

Василий Вакуленко получил всероссийскую известность именно как Баста, но за годы на сцене выпустил немало песен и под другими псевдонимами. Наиболее известен его проект Ноганно: в нём рэпер записывает композиции с несколько хулиганским уклоном. Но у артиста также есть электронное альтер-эго N1nt3ndo и Gorilla Zippo, сосредоточенный на танцевальных композициях. В 2024 году Баста даже попробовал себя в рэп-метале, выпустив альбом под названием «Рабочий городок».

Баста так и не помирился с Децлом

У Басты много друзей среди коллег по сцене: например, с начала нулевых и по сей день он дружен с Гуфом. Музыканты даже записали совместный альбом, а летом соберут «Лужники» на двойном концерте. Но вот с Кириллом Толмацким, известным как Децл, Баста поссорился и даже был вынужден оплатить штраф в размере 350 тысяч рублей. Вакуленко провинился, назвав коллегу «гермафродитом и лохматым чмом», когда тот пожаловался на шум из ночного клуба «Газгольдера».

Впоследствии Баста признавался, что теперь сожалеет, что конфликт не получилось урегулировать непублично. В интервью проекту «Вписка» в 2023 году он говорил об этом так:

Вот сейчас понимаю: его не стало и мне жаль, что это было вообще. Но этого не изменить. Я к нему всегда относился очень тепло, поэтому, видимо, вдвойне так отреагировал. Было все нормально. Клуб шумел и до того момента, когда он начал раскручивать эту историю. Зря я компульсивно отреагировал. С учетом того, что мы соседи. Мы жили через дом.

© Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кирилл Толмацкий (Децл)

Баста воздерживается от политических заявлений по простой причине

В отличие от многих коллег по сцене, Вакуленко не комментирует политику. Как артист объяснил в интервью Forbes в 2019 году, это связано с «невозможностью поручиться за политиков».

Для меня политика — закрытая тема с 96 года. Тогда музыканты спели «Голосуй или проиграешь» на выборах Ельцина, получив по $120 000 за концерт. Напомню эту историю: у Ельцина был низкий рейтинг, и коммунисты могли вернуться к власти. В итоге всё, что есть сейчас, в какой-то степени «выросло» из тех событий.

Музыкант также восхитился лидером рок-группы «ДДТ» Юрием Шевчуком, который от выступления отказался. Баста подчеркнул, что артисты всегда несут ответственность за людей, которые им верят.

Баста ничего не зарабатывает на «Газгольдере»

Сегодня Вакуленко известен не только как сольный артист, но и как один из создателей «Газгольдера». Лейбл был основан в 2005 году: за 20 лет существования он помог прославиться таким артистам, как Скриптонит, Icegergert, Ксения Минаева, Anikv и многим другим. Баста отмечал, что выстраивает отношения с артистами таким образом, чтобы молодые музыканты могли сами принимать творческие решения.

© Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Тем не менее финансовая модель «Газгольдера» выстроена так, что Баста ничего на нём не зарабатывает. Но это не значит, что лейбл приносит только убытки. В 2017 году артист объяснил это в интервью онлайн-изданию Onliner:

Прибыли никогда и не было. Gazgolder зарабатывает очень много, но у нас с партнёром была договорённость, что всю полученную с него прибыль мы реинвестируем в сам лейбл и не достаём оттуда «живые» деньги. Ежемесячный заработный фонд у нас составляет 4—5 млн рублей, плюс клипы и тому подобное.

Тем не менее на бедность Баста точно не жалуется: артист не раз попадал в рейтинги миллионеров онлайн-издания Forbes. Рэпер даже отмечал, что Forbes немного занижает его доходы и не отражает истинной сути вещей.

Баста коллекционирует редкие кроссовки

Хотя Баста известен имиджем «народного героя», ему всё же нравится коллекционировать брендовые вещи. В особенности — кроссовки. Артист хранит их в отдельной комнате, притом каждая пара расположена в герметичной пластиковой коробке. В 2023 году музыкант оценивал свою коллекцию спортивной обуви на 30 тысяч евро: об этом Баста рассказал в YouTube-шоу «Вписка». Больше всего рэпер гордится редкими моделями от брендов Nike и Off White.

Баста живёт в браке с супругой почти 20 лет

Многие рэперы хвастаются активной половой жизнью и умением соблазнять женщин, но Баста не таков. В 2009 году артист взял в жёны Елену Пинскую — дочь предпринимателя Дмитрия Пинского. Как Пинская рассказывала Надежде Стрелец в интервью 2025 года, она хотела познакомиться с неким Ноггано, чтобы он записал ей кассету со своими песнями. В ту пору девушка даже не знала, что Ноггано и Баста — это один и тот же человек.

© Соцсети Басты

До встречи с Пинской у рэпера не было обильного опыта романтических отношений. Спустя полтора года влюблённые заключили брак, а в 2009-м и 2013-м стали родителями дочерей Марии и Василисы. Сегодня Вакуленко открыто гордится тем, что им удалось сохранить крепкие отношения, и подчёркивает, что всегда был склонен к моногамии. Вот, как он рассказывал об этом Сергею Минаеву в 2025-м:

Я человек-однолюб. Я даже и не думал, что по-другому может быть. Мы встречались, долго притирались, потому что мы правда из разных жизней. Что-то между нами было общее, настоящее. Я её много смешил, веселил, всегда заботился о ней. Я много никогда не говорил, не обещал, не ставил каких-то сверхзадач. Просто делал. Она видела, что я хочу создать для семьи, для неё что-то особенное. Что-то увидела во мне, значит.

Рэпер также предположил, что партнёры, хранящие верность возлюбленным, — это «вымирающий вид». Но подчеркнул, что для него важно оставаться с человеком, который проверен временем.

Баста стал одним из главных «стадионных артистов» 2025 года

В последние годы Баста заслуженно считается одним из самых значимых артистов России. Его популярность доказывается цифрами и статистикой. Согласно музыкальному индексу BandLink, запущенному в декабре 2025 года, Баста — наиболее востребованный артист страны. Рэпер удерживал первую строчку на протяжении нескольких месяцев, лишь на неделю уступив первенство певице Zivert. Индекс рассчитывается исходя из еженедельных прослушиваний, статистики поисковых запросов и продажи билетов на концерты.

Помимо этого, летом 2025 года Баста дал несколько крупнейших шоу в карьере. 27 и 28 июня рэпер дважды выступил в «Лужниках», в общей сложности собрав 144 тысячи зрителей. Это позволило Басте войти в число самых успешных стадионных артистов 2025-го наравне с Сергеем Жуковым и Anna Asti.

