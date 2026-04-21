Могла ли Ирина Круг украсть хит у зарубежной звезды

Вы можете знать Ирину Круг как супругу покойного Михаила Круга и мать его единственного сына, но она также известна как исполнительница шансона. Её певческая карьера началась как дань памяти погибшему мужу, но артистка не остановилась исключительно на исполнении его песен и стала выпускать собственные. Увы, некоторые из них стали предметом дискуссий, ведь артистку заподозрили в плагиате зарубежных композиций. «Рамблер» разбирает самые приметные случаи и размышляет, могло ли заимствование быть намеренным.

В чём обвинили Ирину Круг

Пользователи сети не раз отмечали сходство между песнями Ирины Круг и немецкой поп-артистки Си Си Кэтч. Она стала популярна в середине 80-х: её продвижением занимался участник и создатель Modern Talking Дитер Болен. Кэтч была известна в России. Поначалу её выступления транслировались в телепрограмме «Ритмы планеты», а в 1991-м она даже спела на благотворительном концерте в Москве. После завершения сотрудничества с Боленом Кэтч лишилась былой популярности и ушла в тень.

Но те, кто вырос в позднем Советском Союзе, так и не смогли о ней забыть. Они-то и отметили, что композиции Ирины Круг «Я прочитаю в глазах твоих» и «Роман» чем-то напоминают хиты немецкой артистки. В частности, речь шла о песнях Heartbreak Hotel и Cause You Are Young. Все они вышли в 1986 году, так что с точки зрения хронологии вполне могли вдохновить Ирину Круг и её продюсеров.

Сравниваем песни: был ли плагиат

По мнению интернет-пользователей, песня Ирины Круг «Роман» схожа с композицией Си Си Кэтч Heartbreak Hotel. Это бодрая диско-композиция с размеренной вокальной партией, выгодно подчёркивающей сильные стороны Кэтч. «Роман» вышел в 2010 году на альбоме «Белые цветы». Трек создал композитор Алексей Брянцев, также работавший с Ириной Салтыковой, Димой Биланом, Владимиром Кузьминым и другими известными артистами.

«Роман» звучит как классический ретро-поп-хит из 90-х и скорее заслуживает сравнений с хитами Татьяны Булановой. Это связано с вокальной манерой Круг, а не с осознанной попыткой петь как коллега по сцене. Что касается самих песен, то они схожи в ритме и мелодии, но не более того. При большом желании можно услышать схожий вокальный приём на строчках «сюжет был очень плох», но его тяжело назвать уникальным изобретением Кэтч. К тому же Круг поёт быстрее и гармоничней, нежели немецкая певица, растягивающая ноты.

Песня «Я прочитаю в глазах твоих» также вышла в 2010 году: её сравнивали с композицией Cause You Are Young. В этом случае возможное заимствование кажется уже более явным: совпадают уже не только мелодии, но и отдельные партии ударных. Но сама Ирина Круг поёт с большей нежностью, чем её зарубежная коллега, которая пытается вдохновлять слушателя с характерным придыханием.

Ни Ирина Круг, ни Алексей Брянцев не высказывались об этом обвинении. Истинное происхождение этих неявных параллелей неизвестно.

