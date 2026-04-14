От BTS до «Города 312»: как музыка спасла фильм «Твоё сердце будет разбито»

26 марта на больших экранах вышел фильм «Твоё сердце будет разбито» от режиссёра Михаила Вайнберга. Картина стала лидером российского кинопроката, собрав за две недели более 500 миллионов рублей. «Рамблер» рассказывает, как нереалистичной мелодраме про школьников удалось добиться такого успеха и какую роль в этом сыграла музыка.

О чём фильм «Твоё сердце будет разбито»

Мелодрама «Твоё сердце будет разбито» основана на одноимённой книге Анны Джейн. Писательницу уже три года признают самой издаваемой в России. В центре повествования находятся отношения между двумя школьниками — Полиной Тумановой и Димой Барсовым, или же Барсом. Их в фильме сыграли Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.

По сюжету Полина переезжает в новый город, в котором её почти сразу же начинают травить одноклассники. На защиту Полины встают только скромная девушка Дилара, роль которой исполнила Аля Майер, и главный хулиган Барс. С последним Полина заключает договор, по которому они должны изображать пару. Однако фиктивные отношения плавно переходят в настоящий роман.

В России не так часто снимают экранизации книг в жанре Young Adult, то есть литературы, ориентированной в первую очередь на подростков. «Твоё сердце будет разбито» — редкое исключение. Как и в других похожих проектах, в картине много нереалистичных ходов и странных диалогов. Например, в самом начале Барс, заметивший, что Полина наблюдает за ним, шепчет ей на ухо: «Малышка, я буду думать, что ты меня сталкеришь», что кажется очень неестественным. Несмотря на это, фильм стал популярным у молодой аудитории, потому что для них важнее искренность чувств и возможность узнать себя в героях, а не правдоподобие каждой фразы.

Какие песни звучат в фильме «Твоё сердце будет разбито»

Главная героиня мелодрамы Полина Туманова постоянно ходит в наушниках. Если в начале фильма так она пытается отстраниться от окружающего мира, то ближе к концу музыка становится саундтреком её счастливых моментов. Песни, которые играют фоном, всегда соотносятся с сюжетом и отображают эмоциональное состояние героини.

Создатели картины взяли не только громкие хиты, но и песни инди-артистов, которые сейчас получают свою долю славы. Благодаря этому саундтрек не звучит заезженно и лучше помогает раскрыть персонажей.

«Три дня дождя», Mona — «Прощание»

В самом начале картины Полина Туманова предстаёт в образе задумчивой и печальной девушки, переживающей из-за переезда в новый город. В эту тему идеально вписался трек «Прощание» — главный хит альбома melancholia (2023) группы «Три дня дождя». Его популярности в значительной мере поспособствовал эмоциональный вокал от певицы Mona.

У этой песни важная роль в фильме. С её помощью создатели хотят показать, что Полина Туманова — обычная девчонка, такая же, как и другие среднестатистические российские старшеклассницы. Она слушает ту же музыку, что и они, и так же ищет в ней спасение в трудные минуты.

BTS — Dynamite

Создатели фильма решили погрузиться в подростковую культуру по полной программе. Иначе тяжело объяснить, почему в саундтреке присутствуют аж две песни BTS, самого популярного южнокорейского бойз-бэнда. Старшеклассницы в «Твоё сердце будет разбито» фанатеют по K-pop и обвешивают фотографиями кумиров свои комнаты.

В мелодраме песня Dynamite помогает Полине найти общий язык с одноклассницами. Они тоже слушают BTS и в свободное время учат танцы из их клипов.

hehehe, «Бондарь» — «Недотрога»

Песня «Недотрога» от инди-групп hehehe и «Бондарь» описывает состояние стеснительной девушки, которая только начинает влюбляться. Она одновременно боится близости и отчаянно её желает.

Кокетливая песня с нежным вокалом и лёгким инструменталом хорошо подошла «Твоё сердце будет разбито». В картине она играет на фоне в момент, когда герои начинают сближаться.

Rex, Xrustalic — «Животно»

Вероятно, «Животно» — самая эротичная песня из всего саундтрека. Такое впечатление создаётся не из-за текста, хотя в нём много строчек о любви, а из-за тягучей электроники, держащей в напряжении. Неудивительно, что этот трек сопровождал один из самых пикантных моментов фильма.

Сингл написали певица Rex и дуэт Xrustalic. Как они признались в соцсетях, изначально трек был создан «по приколу», чтобы привлечь внимание бывшего возлюбленного. Никто из них не думал, что в будущем под него будут визжать подростки в кинотеатрах.

Мартин — «ты случилась»

«Ты случилась» от певца и продюсера Мартина стала самой популярной песней из саундтрека. После премьеры фильма она попала в топ-100 российских чартов. «Друзья, это невероятный результат для нас... Всё это будто самый лучший сон», — написал артист в своих соцсетях, поблагодарив создателей фильма и фанатов.

Поп-рок-композиция Мартина, в которой лирический герой признаётся в любви к своей девушке, сопровождает моменты «тихой романтики» в фильме. Например, когда герои едут на природу и наслаждаются дорогой.

BTS — Butterfly

Песня Butterfly не входит в топ-10 самых популярных треков BTS. Значит, создатели действительно решили углубиться в творчество группы. Эта баллада 2015 года посвящена хрупкости любви, страху потери и эфемерности жизни. Она звучит в сцене, на которой поклонники жанра Young Adult обычно задерживают дыхание. Лирика песни тонко намекает на дальнейший сюжет фильма.

«Город 312» — «Останусь»

Почти в самом конце мелодрамы звучит песня «Останусь» группы «Город 312». Этот трек вышел в 2005 году, так что он, скорее всего, старше большинства зрителей фильма. «Останусь» — это философская поп-рок-баллада о любви и смерти, которая сшибает эмоциональностью во время прослушивания. То же самое происходит в «Твоё сердце будет разбито». Этой композиции даже удаётся ненадолго переключить внимание с картинки на себя.

Лиза Садриева — Enter My Wound

В сюжете картины «Твоё сердце будет разбито» большое место занимают мотогонки. Чтобы добавить экстрима сценам, в которых герои гоняют по опасным трассам, создатели использовали электронный трек Лизы Садриевой Enter My Wound. В нём нет слов, но его бешеный ритм и без этого отлично справляется с задачей погрузить слушателей в напряжение.

